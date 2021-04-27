ABD'de Oy Kullanma Hakkı Tartışması

Demokratlar, geçen yıl 47 eyalette oy kullanma sürecine kısıtlamalar getiren 360 yasa tasarısının gündeme taşındığına dikkat çekiyor. Bu yasa tasarılarını destekleyen Cumhuriyetçiler ise, Demokratlar’ı seçim güvenliğini riske atmakla suçluyor.

Söz konusu yeni kuralların azınlıklara karşı ayrımcılık yarattığını savunanlar kararı protesto etti. Eski Başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın seçimlerde az bir farkla galip geldiği Georgia’da seçimlere hile karıştığını iddia etti.

Amerika’da 2020 başkanlık seçimlerinin ardından, geçen ay Georgia’daki Cumhuriyetçiler’in eyalet seçim sistemiyle ilgili kuralları değiştirmeleri ülke genelinde yeni tartışma ve kaygılara yol açtı.

Amerika’nın güney eyaletlerinden Georgia’da posta yoluyla oy kullanmaya kısıtlamalar getiren ve seçmen kimlik tespit kurallarını sıkılaştıran yeni bir yasa, ülke genelinde azınlıkların oy kullanma haklarıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Demokrat Partili Kongre üyeleri benzer uygulamaların önüne geçme amacıyla oy kullanma hakkıyla ilgili bir yasa tasarısını gündeme taşıma çabasında ancak Senato’dan böylesi bir tasarıya onay çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Demokrat Senatör Dick Durbin, “Görünen o ki, Georgia’daki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri seçim sorunlarına çareyi, oy kullanmayı zorlaştırmakta buldu. Çünkü geçen seçimlerde oy kullananların çoğunluğu kendilerine oy verenler değildi. Attıkları adım, Amerika’ya yakışmıyor” dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley ise “Bu, eyalet yönetimlerimizin seçim yasalarını güvence altına alma çabasına yönelik saldırıların bir parçası. Demokratlar ve büyük şirketler, Georgia eyaletine yeni oy kullanma yasalarına misilleme olarak baskı yapmayı tercih etti” diye konuştu.

Birçok hak savunucusu ise bu yeni yasaların ırksal ayrımcılığın en yeni örneği olduğunu savunuyor. 2020 başkanlık seçimlerinde azınlıkların sandık başına gitmesi için çalışmalar yürüten aktivist Stacey Abrams de aynı görüşte.

Abrams, “Bu yasanın kesinlikle ırkçı bir yönü var çünkü bazı seçmenlerin oy kullanma yöntemleri hedef alınarak bu seçmenlerin oy kullanmasının engellenmesi ya da kısıtlanması isteniyor” dedi.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ne taşıdığı seçim hakları yasa tasarısı ile seçim kurallarına ulusal seviyede standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Cumhuriyetçiler ise bu öneriye, eyalet yönetimlerinin yetki alanlarına müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Dolayısıyla bu tasarının, Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in eşit sayıda temsil oranı bulunan Senato’dan geçmesi zor görünüyor.

