ABD'de Oy Sayımı Devam Ediyor

Amerika’da Corona virüsü pandemisi nedeniyle 100 milyonu aşkın seçmenin oylarını posta yoluyla kullanmasının ardından seçim sonuçları seçim gününün sonrasında da henüz belirlenemedi.

Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden kazanmaları beklenen eyaletlerde galip geldi ve bu eyaletlerden Seçiciler Kurulu delege oylarını almış oldu. Ancak ülkenin doğusundaki Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania’nın yanı sıra Ortabatı eyaletleri Michigan ve Wisconsin ile Güneybatı bölgesindeki Arizona’da sayım bugün de devam ediyor.

Belirsizliğe rağmen Başkan Trump Beyaz Saray’dan bir konuşma yaparak seçimi kazandığına inandığını söyledi ve hala devam eden sayımın sonlandırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacağını söyledi.

“Bu, ulusumuza yapılmış büyük bir hiledir” diyen Trump, “Bana göre, ben zaten kazandım” şeklinde konuştu.

Biden’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada ise Trump’ın sayımı durdurma söylemlerinin, oylarını erken kullanan Amerikalılar’ın demokratik haklarını ellerinden almaya yönelik bir çaba olduğu belirtildi.