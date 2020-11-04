ABD'de Oy Sayımı Devam Ediyor

Amerika’da Corona virüsü pandemisi nedeniyle 100 milyonu aşkın seçmenin oylarını posta yoluyla kullanmasının ardından seçim sonuçları seçim gününün sonrasında da henüz belirlenemedi.
Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden kazanmaları beklenen eyaletlerde galip geldi ve bu eyaletlerden Seçiciler Kurulu delege oylarını almış oldu. Ancak ülkenin doğusundaki Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania’nın yanı sıra Ortabatı eyaletleri Michigan ve Wisconsin ile Güneybatı bölgesindeki Arizona’da sayım bugün de devam ediyor.
Belirsizliğe rağmen Başkan Trump Beyaz Saray’dan bir konuşma yaparak seçimi kazandığına inandığını söyledi ve hala devam eden sayımın sonlandırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacağını söyledi.
“Bu, ulusumuza yapılmış büyük bir hiledir” diyen Trump, “Bana göre, ben zaten kazandım” şeklinde konuştu.
Biden’ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada ise Trump’ın sayımı durdurma söylemlerinin, oylarını erken kullanan Amerikalılar’ın demokratik haklarını ellerinden almaya yönelik bir çaba olduğu belirtildi.
Biden’ın seçim kampanyası direktörü Jen O’Malley Dillon açıklamasında, “Başkanın usule uygun bir şekilde verilen oyların sayımını durdurmaya çalışacağını söylemesi inanılmaz, beklenmedik ve yanlıştı” dedi.
Trump’ın konuşması öncesinde Biden doğup büyüdüğü Delaware eyaletinde destekçilerine teşekkür ederek sonuçlarda galip geleceğine inandığını söylemişti.
Birçok eyalette sayımın devam ettiğine vurgu yapan Biden, araçlarının kornalarını çalarak destek veren seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada, “İnancınızı koruyun, bunu kazanacağız. Sabırlı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
538 üyeli Seçiciler Kurulu’nda 270 oyla çoğunluğu alan aday başkanlık koltuğuna geçiyor. Şu ana kadar sayımın tamamlandığı eyaletlerden gelen verilere göre Biden 224 Seçiciler Kurulu delege oyuyla önde. Çekişmeli eyaletlerden olan Florida, Teksas ve Ohio’da yarışı önde bitiren Başkan Trump’ın ise şu ana kadar aldığı Seçiciler Kurulu delege oy sayısı 213.
Başkanın yanı sıra Kongre üyelerinin de belirlendiği seçimde Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ellerinde tutması bekleniyor. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da da ise dengeler değişebilir.
“Seçimlere dış müdahale olmadı”
Seçim öncesinde duyulan endişenin aksine büyük bir müdahale olduğu yönünde bir iddiayla karşılaşılmadı. ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yapılan açıklamada bazı eyaletlerde seçmenleri oy kullanmamaya teşvik eden robot çağrılarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf seçim günü gazetecilere konuşarak “Bir dış gücün seçimlere başarılı bir şekilde müdahale ettiğine işaret eden” bir durumun olmadığını söyledi.
Başkent Washington dahil New York ve Detroit gibi seçim öncesinde caddelerdeki dükkanların vitrinlerinin olası protestolara karşı tahta plakalarla kaplandığı büyük kentlerde de beklendiği şekilde bir olay yaşanmadı.