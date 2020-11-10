ABD'de Pandemi Yönetiminde Büyük Değişim Bekleniyor

Amerika’da Joe Biden’ın başkanlık yarışında galip gelmesinin ardından uzmanlar Corona virüsü pandemisine yönelik uygulamalarda büyük bir değişimin devreye sokulacağını öngörüyor. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) eski başkanı Thomas Frieden, yeni yönetimin salgınla mücadele konusunda muhtemelen “iyi organize olacağını, açık iletişim sağlayacağını ve bilime dayalı hareket edeceğini” söylüyor ve ekliyor: “Bunlar çok önemli ve yenileyici üç değişiklik.” Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 240 bin can kaybıyla dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki Amerika nüfusa oranla can kaybında dünyada yedinci sırada. Bilim dünyasında birçok uzman Başkan Donald Trump’ı pandemiye baştan savma bir şekilde yaklaşmakla suçluyor. Trump’ın dokuz ay boyunca salgını küçümsemesi, maske takmayı uzun süre reddetmesi, virüse karşı kanıtlanmamış ve hatta tehlikeli yöntemler önermesi ve Beyaz Saray’da salgının yayılmasına neden olacak etkinlikler düzenlemesinin ardından seçilmiş başkan Biden’ın konuyla ilgili ilk mesajları ve değişim getireceği beklentisi sağlık uzmanlarını da biraz olsun rahatlattı.

Ülkede ikinci dalganın yaşanmasına rağmen salgının bitmesine yaklaşıldığını iddia eden Başkan Trump geçen ay Florida’da düzenlenen bir seçim mitinginde, “Benim liderliğimde güvenli bir aşı ve kimsenin inanamayacağı kadar hızlı bir iyileşme sağlanıyor. Dünyaya baktığımızda, başka hiçbir ülkenin bizim kadar çabuk iyileşmediğini görüyoruz” dedi. Amerikan Toplum Sağlığı Birliği Direktörü Georges Benjamin, Trump liderliğindeki yönetimin “bilime karşı” hareket ettiğine vurgu yaparak, salgına karşı “artık bilime dayalı bir mücadele” yürütüleceğini söylüyor. Biden göreve başlar başlamaz ekonomik iyileşme, ırksal eşitlik ve iklim değişikliğinin yanı sıra salgınla ilgili konulara öncelik vereceğini açıkladı. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden üst düzey uzman Amesh Adalja, “Salgını üstü örtülen ve büyük bir problem olarak görmeyen Trump yönetiminde tanık olduklarımızın aksine şu an ciddiye alındığını görmek oldukça farklı” diyor. Biden’ın uzman ekibi Biden bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı konusunda derin ve kapsamlı bilgiye sahip uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturdu.

Bu ekibin başında üç uzman görevli. Bunlar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eski başkanı Dr. David Kessler, Genel Cerrah Vivek Murthy ve sağlık eşitliği alanında önde gelen uzmanlardan olan Dr. Marcella Nunez-Smith. Kent ve Bölge Sağlık Yetkilileri Ulusal Birliği Başkanı Adriane Casalotti, Biden’ın sağlık ekibiyle ilgili olarak, “Araştırmacıları ve uzmanları ön plana ve işin merkezine koymaya çalışıyor” yorumunda bulundu. Söz konusu ekipte, daha önceden Trump yönetiminde görev yapan ancak başkanla Corona virüsü tedavisi konusunda uzlaşmazlık yaşayan Rick Bright da yer alıyor. Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nin eski başkanı Bright, Trump’ın sıtma ilacı hidroksiklorokini virüse karşı tedavi yöntemlerinden biri olarak öne sürme çabasına karşı çıktığı için görevinin değiştirildiği yönünde bir şikayet dilekçesi verdi. Şu ana kadar yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre söz konusu ilaç virüse karşı etkili değil. Son olarak dün yayınlanan bir raporda da aynı sonuç belirtildi.