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ABD'de Papa Franciscus'a güven azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 03:55 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre ABD'de Katolikler arasında, cinsel istismar skandallarına karşı tutumu nedeniyle Papa Franciscus'a güvenin azaldığı ortaya çıktı

ABD'de, cinsel istismar skandalları ile sarsılan Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a olan güvenin azaldığı bildirildi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre ABD'de Katolikler arasında, cinsel istismar skandallarına karşı tutumu nedeniyle Papa Franciscus'a güven azaldı.

Her 10 Katolikten 6'sının Papa Franciscus'un cinsel istismara karşı çabalarının yetersiz kaldığını söylediğine dikkat çekilen ankette, 10 kişiden sadece 3'ünün Papa'nın cinsel istismara karşı mücadelesini beğendiği ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre Papa Franciscus, erkekler arasında kadınlara oranla daha fazla güven kaybı yaşadı.

- Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları

Katolik Kilisesinin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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ABD cinsel istismar Katolik Kilisesi Papa Franciscus'

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