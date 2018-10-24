ABD'de patlayıcı madde paniği

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlardan Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde içeren paketlerin gönderilmesini kınadı.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in saldırı girişimini kınayan önceki paylaşımını alıntılayarak "Tüm kalbimle katılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Pence, Twitter hesabından, "Eski başkan Obama, Clintonlar, CNN ve diğerlerine yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz. Bu korkakça eylemler alçaktır ve bu ülkede bunlara yer yoktur. Gizli Servis, FBI ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalelerine minnettarız. Bu saldırı girişimlerinin sorumluları adaletin önüne çıkarılacaktır." açıklamasını yaptı.

- "Tolere edilmeyecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de söz konusu saldırı girişimleriyle ilgili olarak, "Bu, Başkan'ın ve kabinesinin yakından takip ettiği, sürmekte olan bir olaydır. Bu alçak eyleme yönelik kınamamıza, CNN'i hedef alan tehdit de dahildir. Bu korkakça eylem kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir." ifadesini kullandı.