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ABD'de patlayıcı madde paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:50 | Son Güncelleme

New York Polis Komiseri James P. O'Neill: - "Bu bir terör eylemi" - "Biz bunu daha önce gördük, daha da kötülerini gördük. Gözümüzü korkutamayacaklar, suçluları adalet önüne çıkaracağız" - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: - "Time Warner Center'daki olay, özgür basınımıza zarar vermek ve New York halkını korkutmak için yapılan bariz bir terör eylemiydi"

New York'un üst düzey yöneticileri, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesini, "terör eylemi olarak" niteledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, ABD'nin eski başkanlarına, CNN'in New York Ofisine ve Demokrat Partinin önemli isimlerine gönderilen ve ülkede paniğe yol açan şüpheli paketler hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Komiser O'Neill, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a gönderilen patlayıcı düzeneğin aktif olduğunu ve beyaz toz içeren bir zarf içerdiğini söyleyerek, "Bu bir terör eylemi." dedi.

O'Neill, "Biz bunu daha önce de gördük, daha kötülerini de gördük. Gözümüzü korkutamayacaklar, suçluları adalet önüne çıkaracağız." diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Blasio da CNN'e gönderilen paket hakkında, "Time Warner Center'daki olay, özgür basınımıza zarar vermek ve New York halkını korkutmak için yapılan bariz bir terör eylemiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Gönderilen paketler hakkında Başkan Donald Trump'a bir mesajı olup olmadığına dair bir soru üzerine Blasio, "Siyasiler, medyaya karşı şiddeti ve eylemi desteklememeli. Kendi aramızda anlaşmazlıklar olabilir ama bunların hepsi barışçıl." diye konuştu.

Blasio şu anda New York'un herhangi bir yerinde başka bir tehdit olmadığını da sözlerine ekledi.

- New York Valisine de benzeri bir paket gelmiş

New York Valisi Cuomo da benzer şüpheli bir paketin bugün kendisinin Manhattan'daki ofisine gönderildiğini belirterek, "Eğer başka paketler de ortaya çıkarsa şaşırmayacağım." dedi.

Terörün bugünün dünyasının bir gerçeği olduğunu vurgulayan Cuomo, "Terörün kazanmasına ne bugün ne de yarın izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı C. Bryan Paarmann da Clintonlar ve Obama'ya gönderilen paketlerin "boru bombası" içerdiği bilgisini paylaştı.

- Kongre üyelerine de şüpheli paket

Öte yandan, Florida Polisi Sözcüsü Chris Piper, Temsilciler Meclisi'nin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Sunrise'daki ofisine de şüpheli bir paket gönderildiğini belirtti.

CNN'e konuşan kaynaklar, paketin eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderildiğini ancak adresin yanlış girilmesi nedeniyle paketin üzerinde iade adresi olarak yazılan Schultz'un ofisine gittiğini belirtti.

Kaynaklar, Schultz'un ofisinin adresinin, Clintonlar ve Obama'nın evine gönderilen paketlerin de iade adresi olduğunu söyledi.

San Diego Polisi de Demokrat Parti'den California Senatörü Kamala Harris'in ofisinin olduğu binada şüpheli bir paket bulunduğunu ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını açıkladı.

Aynı binada, günlük yayın yapan San Diego Union-Tribune gazetesinin de ofisi de bulunuyor.

Her iki ofiste de bomba imha ekipleri ve polisin soruşturması sürüyor.

New York Polisi de CNN binasında bulunan şüpheli paketin ardından kentteki medya kuruluşlarının bulunduğu binalarda güvenlik önlemleri aldı.

- ABD'de bomba paniği

Eski ABD Başkanı Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı maddenin olduğu bir paket gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da dün patlayıcı madde bulunmuştu.

Beyaz Saray, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde gönderilmesini kınamıştı.

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