ABD'de patlayıcı madde paniği

New York'un üst düzey yöneticileri, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesini, "terör eylemi olarak" niteledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve New York Polis Komiseri James P. O'Neill, ABD'nin eski başkanlarına, CNN'in New York Ofisine ve Demokrat Partinin önemli isimlerine gönderilen ve ülkede paniğe yol açan şüpheli paketler hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Komiser O'Neill, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a gönderilen patlayıcı düzeneğin aktif olduğunu ve beyaz toz içeren bir zarf içerdiğini söyleyerek, "Bu bir terör eylemi." dedi.

O'Neill, "Biz bunu daha önce de gördük, daha kötülerini de gördük. Gözümüzü korkutamayacaklar, suçluları adalet önüne çıkaracağız." diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Blasio da CNN'e gönderilen paket hakkında, "Time Warner Center'daki olay, özgür basınımıza zarar vermek ve New York halkını korkutmak için yapılan bariz bir terör eylemiydi." değerlendirmesinde bulundu.