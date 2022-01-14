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ABD'de Perakende Satışlar Aralık Ayında Geriledi

14.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının hızla yayıldığı Amerika’da bir taraftan da tarihi enflasyon artışı ve çeşitli ürünlerde yaşanan kıtlık nedeniyle, 2021 yılı Aralık ayında tüketici harcamalarında düşüş yaşandı. Bu, perakende satışlarda yüzde 1,9 oranında bir gerilemeye neden oldu

ABD'de Perakende Satışlar Aralık Ayında Geriledi

Omicron varyantının hızla yayıldığı Amerika’da bir taraftan da tarihi enflasyon artışı ve çeşitli ürünlerde yaşanan kıtlık nedeniyle, 2021 yılı Aralık ayında tüketici harcamalarında düşüş yaşandı. Bu, perakende satışlarda yüzde 1,9 oranında bir gerilemeye neden oldu.

2021 yılı Ekim ayında yüzde 1,8 oranında artan perakende satışlarda Kasım ayında da yüzde 0,3 oranında bir artış kaydedilmişti. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, perakende satışların oranında geçen ay ise azalma olduğu belirtildi. Ancak bu gerilemeye rağmen, 2021 yılı Aralık ayında kaydedilen perakende satışlar 2020 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 16,9 daha fazla.

Bakanlığın açıkladığı son veriler, 2021 yılında kaydedilen toplam perakende satışların 2020 yılına oranla yüzde 19,3 daha fazla olduğunu gösteriyor.

2021 yılının son ayında satışlarda kaydedilen gerileme birçok farklı sektörde gözlemlendi. Online alışverişte yüzde 8,7 oranında bir gerileme yaşanırken, bu oran büyük mağazaların satışlarına yüzde 7, restoranlara ise yüzde 0,8 oranında bir gerileme olarak yansıdı.

Ticaret Bakanlığı’nın bugün yayınladığı raporda ayrıca, Aralık ayında tüketici harcamalarında yaşanan azalmanın otel, havayolları ve kuaför gibi diğer harcama alanlarını kapsamadığına vurgu yapıldı.

Pandemi öncesi ekonomisinde Amerika’da genel olarak tüketici harcamaları Noel Bayramı ve Yeni Yıl kutlamaları kapsamında Aralık ayında artış gösteriyordu. Uzmanlar, perakende satışlardaki yeni verilerin, tüketici alışkanlıklarında pandemi süreciyle gelen değişiklikleri de gösterdiğine dikkat çekiyor.

Her ne kadar 2021 yılının son ayında perakende satışlarda gerileme olsa da, Amerikalılar’ın bütün yıl boyunca yaptıkları harcamalarda artış görüldü.

Tüketicilerin nakit ve banka kartlarıyla yapılan ödemeler dahil tüm harcamalarını takip eden Mastercard SpendingPulse verilerine göre, Amerika’da bayram sezonu olarak nitelendirilen dönemde, 1 Kasım’dan 24 Aralık’a kadar olan tarihlerde toplam satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 oranında arttı. Bunun, son 17 yıldır kaydedilen en büyük satış oranı artışı olduğu belirtiliyor.

Birçok uzman, Omicron varyantının etkisinin azalmaya başlamasıyla beraber, ekonominin iyileşme sürecinin bir parçası olan tüketici harcamalarının yeniden yükselmeye başlayacağı tahmininde bulunuyor.

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