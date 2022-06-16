ABD'de Perakende Satışları Azaldı

ABD’de perakende satışları, araç alımlarının aşırı stok eksikliğinden ötürü düşmesi ve rekor derecedeki benzin fiyatlarının harcamaları diğer ürünlerden uzaklaştırması sebebiyle Mayıs ayında beklenmedik şekilde azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, satışlarda beş aydaki ilk düşüş, yüksek enflasyonun talebe zarar vermeye başladığını da gösterdi. Bu gelişme, Walmart ve Target gibi büyük perakendecilerin maliyet baskıları nedeniyle kar tahminlerini düşürmelerinin ardından geldi.

Düşük perakende satışları, yine de ABD Merkez Bankası’nı (FED), enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmaktan saptırmayacak.

FED bugün, faizlerin 75 baz puan arttırılması kararını açıklamıştı. Bu oran, ülkede son 28 yılın en büyük faiz artışı oldu.

Toronto’daki BMO Capital Markets kıdemli ekonomisti Sal Guatieri, "Yüksek kişisel tasarruflar, güçlü istihdam ve ücret artışı duruma yardımcı olmasına rağmen, tüketiciler kırk yılın en yüksek enflasyonu, hızla artan borçlanma maliyetleri ve hisse senetlerindeki büyük düşüş nedeniyle zorluklarla karşı karşıya" dedi.

Guatieri, "Merkez Bankası'nın enflasyon cephesinde rahat bir nefes almadan önce iç talepte ve muhtemel işgücü piyasalarında sürekli bir düşüş dönemi görmesi gerekecek" diye konuştu.

Perakende satışlar geçen ay yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Nisan ayı verileri, satışların daha önce bildirilen yüzde 0,9 yerine yüzde 0,7 arttığını gösterecek şekilde revize edildi. Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, perakende satışların yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyorlardı. Ankette, yüzde 1,1 düşüşten yüzde 0,5 artışa kadar uzanan farklı tahminler ortaya kondu.

Perakende satışlar çoğunlukla emtia olduğundan enflasyona göre ayarlanmıyor. Yıllık bazda yüzde 8,1 artan satışlar, ciddi boyutta tasarruflar ve yükselen ücretlerle, pandemi öncesindeki gidişatın oldukça üzerinde.

Aylık perakende satışlarda en fazla düşüş, Nisan ayında yüzde 1,8’lik artıştan sonra yüzde 3,5’lük düşüş yaşanan araç satış bayilerinde görüldü. Çin'in sıfır COVID-19 politikası, küresel yarı iletken sıkıntısını daha da kötüleştirdi.

Çevrimiçi mağaza satışları yüzde 1 düştü. Elektronik ve beyaz eşya perakendecilerinin yanısıra, mobilya mağazalarındaki satışlarda da düşüş görüldü. Ancak inşaat malzemeleri, bahçe ekipmanları ve malzemeleri mağazalarındaki satışlar yüzde 0,2 arttı. Spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitapçılarda satışlar yüzde 0,4 yükseldi. Giyim mağazası satışları ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Benzin istasyonlarındaki satışlar, rekor düzeyde yüksek benzin fiyatlarının etkisiyle yüzde 4 arttı. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'nden alınan verilere göre, ülke çapında ortalama benzin fiyatı Mayıs ayında galon başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,439 dolara çıktı. Pompadaki fiyatlar şimdi galon başına yaklaşık beş dolar.

Benzin hariç perakende satışlar yüzde 0,7 düştü. Yiyecek ve içecek mağazalarında satışlar yüzde 1,2 arttı. Ulusal Perakende Federasyonu(NRF), düşük satışların Beyaz Saray'ın Çin mallarına uygulanan tarifeleri kaldırması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

NRF başkanı Matthew Shay, "Perakende satışlar, Amerikalılar’ın enflasyon konusundaki artan endişelerini yansıtıyor. Perakendeciler fiyatları düşük tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar, ancak tüketiciler üzerindeki baskıyı hafifletmek için Çin'den gelen mallara gereksiz ve maliyetli vergileri kaldırması için yönetime çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ekonominin uğradığı değer kaybı, New York Merkez Bankası'nın New York eyaletindeki üretim faaliyetlerinin Haziran’da da zayıf kaldığını gösteren bir raporunda vurgulandı. Rapora göre siparişler, son bir yılı aşkın bir süredir ilk kez düşüş gösteriyor.

Hizmet sektörü tekrar yükselişte

Perakende satışlardaki düşüş aynı zamanda emtiadan hizmetlere yapılan harcamaların kademeli bir dönüşümünü de yansıtıyor. Perakende satış raporundaki tek hizmet kategorisi olan bar ve restoranlardaki satışlar geçen ay yüzde 0,7 arttı.

New York'taki FHN Financial'ın kıdemli ekonomisti Will Compernolle, "Tüketicilerin emtia harcamaları için bir doygunluk noktasına ulaşması ve yaz aylarına doğru daha yüksek eğlence harcamalarına yönelmeleri olası" dedi.

Mayıs ayında otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetleri hariç perakende satışları değişmedi. Nisan ayı verileri, temel perakende satışlarının, daha önce bildirildiği gibi, yüzde bir yerine yüzde 0,5 arttığını gösterecek şekilde revize edildi.

Temel perakende satışları en yakından gayri safi yurtiçi hasılanın (GDP) tüketici harcama bileşeniyle uyuyor. Tüketiciler hizmetlere daha fazla harcama yaparken, Mayıs ayındaki düşük perakende satışları ve Nisan verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlar, tüketimin ikinci çeyrekte yavaşladığını gösteriyor. Perakende satışlar, tüketici harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

JPMorgan, ikinci çeyrek GSYİH tahminini yüzde 3,25'ten yüzde 2,5'e düşürdü. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 1,5 oranında daraldı. Ancak Citigroup, perakende satışların muhtemelen tüketimdeki yavaşlama miktarını abarttığı konusunda uyardı.

New York'taki Citigroup ekonomisti Veronica Clark, "Ay sonunda açıklanan toplam tüketim verileri, emtia harcamalarındaki yavaşlamanın bir kısmının hizmet harcamalarına geri dönüşü yansıttığını göstermeye devam edecek" dedi.

