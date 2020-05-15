ABD'de Perakende Satışlarlarda Yüzde 16’lık Rekor Düşüş

Amerika'da perakende satışlar, Corona salgını önlemleri kapsamında mağaza ve alışveriş merkezlerinin kapanmasıyla birlikte Mart ve Nisan ayları arasında rekor düzeyde geriledi. Perakende satışlardaki düşüş yüzde 16,4 olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı perakende satış raporu, sektörün Corona salgını nedeniyle çok kısa süre içinde çöküşe geçtiğini gözler önüne seriyor. Rapora göre son 12 ay içinde perakende satışlar yüzde 21,6 oranında geriledi. Mart ve Nisan ayları arasındaki en sert düşüş hazır giyim, elektronik eşya, mobilya mağazaları ve restoranları etkiledi. Uzun zamandır online alışverişe yönelen tüketicilerin bu eğilimi daha da hızlandı. Böylelikle online satışlar Nisan ayında yüzde 8,4 oranında artarken bu artış, yıllık veriler baz alındığında yüzde 21,6 olarak kayıtlara geçti. İki mağaza zinciri konkordato ilan etti Online alışverişi ve sipariş uygulamalarını tercih edenlerin sayısının artmasıyla uzun zamandır tüketici kaybı içinde olan perakendeciler için bu oranlar, çok ciddi risk anlamına geliyor. Büyük mağaza zinciri Neiman Marcus ve hazır giyim markası J. Crew, konkordato ilan etti. Oteller, restoranlar ve oto galerileri de tehlikede.

Bir grup iktisatçı akademisyenin Nisan ayında yaptıkları analize göre bir ay boyunca kapalı kalmak, gıda dışı satış yapan perakendecilerin yüzde 31'inin, dört ay boyunca kapalı kalmaksa yüzde 65'inin kapanması anlamına geliyor. Ekonomide daralmanın en önemli sebebi perakende harcamalarındaki düşüş Amerikan ekonomisinin daralmasının en önemli nedenlerinden biri, perakende harcamalardaki ani düşüş. Amerika'da toplam tüketici harcamaları, ekonominin yüzde 70'ini oluşturuyor. Perakendecilerde yapılan alışveriş, bu harcamaların önemli bir bölümü. Ticaret Bakanlığı raporu ayrıca Nisan ayında online satışlar dışında tüm perakende kategorilerinde düşüş kaydedildiğini ortaya koyuyor. Oto galerilerinin satışları yüzde 13, mobilyacıların satışlarıysa yüzde 59 oranında azaldı. Elektronik ve elektrikli ev eşyası satışlarındaki azalmaysa yüzde 60'tan fazla. Yapı malzemeleri satan perakendecilerin satışlarındaki düşüşün oranı yüzde 3'ün üzerinde. Corona salgını önlemlerinin ve ''evde kalma'' talimatlarının uygulamaya konduğu Mart ayında yapılan ''panik alışverişi'' sonrasında Nisan'da gıda alışverişinde de yüzde 13'lük düşüş olduğu gözleniyor.