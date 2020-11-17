ABD’de Peş Peşe Yeni Corona Önlemleri

ABD’de Corona virüsü vakalarında artış sürerken California, Iowa ve diğer birçok eyaletin liderleri, ülkede 247 binden fazla cana mal olan salgını yavaşlatmaya çalışmak için peş peşe yeni kısıtlamalar getiriyor.

Iowa Valisi Kim Reynolds, tüm kapalı mekan toplantılarının 15 kişiyle sınırlandırılması emri verdi, içerideki insanlardan sosyal olarak 15 dakikadan fazla uzaklaşamayan kişiler için maske takma zorunluluğu getirdi ve tüm restoranlarla barların akşam 10'a kadar kapanması gerektiğini söyledi.

Reynolds Pazartesi günkü basın toplantısında "Iowalılar buna inanmazsa kaybederiz. İşletmeler bir kez daha kapanır. Daha fazla okul çevrimiçi olmaya zorlanır, sağlık sistemimiz çöker ve insan hayatındaki maliyet yüksek olur’’ dedi.

Iowa senatöründe Corona şüphesi

Öte yandan Iowa Senatörü Charles Grassley Corona virüsüne maruz kaldığını açıkladı. Grassley, virüse yakalanıp yakalanmadığını görmek için yaptırdığı testin sonuçlarını beklerken, kendini karantinaya alıyor.

87 yaşındaki Cumhuriyetçi senatörün ofisinden yapılan açıklamada Grassley, kendini iyi hissettiğini ve hiçbir semptomu olmadığını, ancak doktorunun talimatlarını uygulayıp hemen evinde karantinaya alınacağını söyledi.