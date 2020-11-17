ABD’de Peş Peşe Yeni Corona Önlemleri

ABD’de Corona virüsü vakalarında artış sürerken California, Iowa ve diğer birçok eyaletin liderleri, ülkede 247 binden fazla cana mal olan salgını yavaşlatmaya çalışmak için peş peşe yeni kısıtlamalar getiriyor.
Iowa Valisi Kim Reynolds, tüm kapalı mekan toplantılarının 15 kişiyle sınırlandırılması emri verdi, içerideki insanlardan sosyal olarak 15 dakikadan fazla uzaklaşamayan kişiler için maske takma zorunluluğu getirdi ve tüm restoranlarla barların akşam 10'a kadar kapanması gerektiğini söyledi.
Reynolds Pazartesi günkü basın toplantısında "Iowalılar buna inanmazsa kaybederiz. İşletmeler bir kez daha kapanır. Daha fazla okul çevrimiçi olmaya zorlanır, sağlık sistemimiz çöker ve insan hayatındaki maliyet yüksek olur’’ dedi.
Iowa senatöründe Corona şüphesi
Öte yandan Iowa Senatörü Charles Grassley Corona virüsüne maruz kaldığını açıkladı. Grassley, virüse yakalanıp yakalanmadığını görmek için yaptırdığı testin sonuçlarını beklerken, kendini karantinaya alıyor.
87 yaşındaki Cumhuriyetçi senatörün ofisinden yapılan açıklamada Grassley, kendini iyi hissettiğini ve hiçbir semptomu olmadığını, ancak doktorunun talimatlarını uygulayıp hemen evinde karantinaya alınacağını söyledi.
Senatör, "Birbirimizi sağlıklı tutmak için hepimizin halk sağlığı kurallarına uyması önemli" dedi.
Grassley ilk olarak 1980 yılında ABD Senatosu'na seçildi ve halen maliye komisyonunun başkanı. Senato'nun geçici başkanı da olan Grassley’nin bu konumu onu başkanlık sıralamasında üçüncü yapıyor.
California ve New Jersey’de yeni yasaklar
California’da Vali Gavin Newsom daha da ileri giderek barlarda ve restoranlarda tüm iç mekan hizmetlerini durdurdu ve sınırlı istisnalar dışında halktan evlerinin dışında maske takmalarını istedi. Kısıtlamalar California'nın 58 ilçesinin 40'ında geçerli.
New Jersey ayrıca farklı hanelerden kişilerin bir araya gelmesine daha sıkı önlemler koyarken, Philadelphia şehrinde de birlikte yaşamayanlar arasında kapalı alanda etkinlik yapılması yasaklandı.
Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, geçen hafta ABD’de günde ortalama 150.000 yeni vaka kayıtlara geçti. Dünyada en fazla vaka da ABD’de görüldü. Ülkede, pandemi sırasında 11,2 milyon vaka kaydedildi.
Vakalardaki artış sağlık sistemlerini zorladı ve eyaletlerin yarısı hastaneye yatışlarda yeni rekorlar bildirdi.
Bazı marketler, müşterilerin mağazalara girmesi ve istiflemeyi önlemek için, el dezenfektanı, tuvalet kağıdı ve dezenfekte mendil gibi ürünlere satış sınırı uygulamak için, kasa sıralarında güvenlik önlemlerini yeniden başlattı.
Ancak diğer ticari kuruluşlar işlerini arttırmaya çalışıyor. New York’ta sinema salonları yeniden açılmak için izin almaya çalışırken, Massachusetts'teki restorancılar geceleri daha fazla müşteriye hizmet vermek için uğraşıyor.
Seyahat harcamalarında büyük düşüş
ABD Seyahat Birliği, halkın yolculuk harcamalarının 2020’de 500 milyar dolardan fazla düşeceğini ve Corona virüsü salgını öncesindeki seviyeye 2024’e kadar dönemeyeceğini kaydetti.
Birliğin öngörüsüne göre 2020’de seyahat harcamaları 617 milyar dolar olacak. Bu meblağ 2019’da 1 trilyon 130 milyar dolardı.
Düşüş, iş seyahatlerindeki ciddi azalmayı yansıtıyor. Grup, sektörün tüm doğrudan seyahat işlerinin 3,5 milyonunu yani yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiğini ve yıl sonuna kadar ek devlet yardımı olmadan 1 milyon işin daha kaybedilebileceği konusunda uyardı.