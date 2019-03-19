HABER

ABD’de petrokimya deposundaki yangın söndürülemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor. Intercontinental Terminals Company LLC, tarafından yapılan açıklamada tesiste bulunan sekiz depolama tankının alev aldığı belirtildi. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken çevreye kimyasal maddelerin kokusunun da yayıldığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yangının 2 gün daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Folyo ve poşetlere sarılı baharat kaplı esrara 2 tutuklamaFolyo ve poşetlere sarılı baharat kaplı esrara 2 tutuklama
3 bin 24 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı3 bin 24 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.