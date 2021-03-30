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ABD'de aşı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 80 etki

30.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 4 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ilk dozdan sonra da yüzde 80 oranda etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD'de aşı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 80 etki

ABD’de 14 Aralık 2020-13 Mart 2021 tarihleri arasında BioNTech/Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının uygulandığı 4 bin sağlık çalışanına ilişkin yapılan araştırma raporu yayınlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlarda, Aşılanmamış sağlık çalışanlarında 161 Kovid-19 vakası görülürken; yalnızca bir doz alan çalışanlarda 16 ve her iki dozu alan sağlık çalışanlarında sadece 3 vaka görüldüğü ifade edildi.

CİDDİ ORANDA GERÇEK BİR KORUMA SAĞLADI

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Başkanı Rochelle Walensky araştırma sonucuna yönelik yaptığı açıklamada, “Onay almış mRNA Kovid-19 aşıları, ülkemizin sağlık personeli, ilk müdahale ekipleri ve diğer kritik ön cephe çalışanlarına karşı erken ve ciddi oranda gerçek bir koruma sağladı” dedi.

AŞI GELİŞTİRİCİLERİNİN VERDİĞİ ETKİNLİK ORANLARIYLA ORANTILI

BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının klinik çalışmalarında aşıların etkinlik oranının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. Yapılan saha çalışmasında ise bu oranında yüzde 90 olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışmanın iki aşının etkinlik oranlarını ayrı ayrı ölçecek nitelikte yapılmadığı açıklandı. Öte yandan ilk dozun ardından etkinlik oranının yüzde 80 olduğu, ancak bu etkinlik oranının kısıtlı bir zaman diliminde geçerli olduğu ifade edildi. Yüzde 90 etkinlik oranına ikinci dozun ardından ulaşıldığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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