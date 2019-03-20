ABD'de piskoposluğa çocuk istismarı davası

Dava dilekçesinde 1980 yılında bir lise öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden bir papazın 1998 yılından 2001'de işten çıkarılıncaya kadarki süreçte piskoposluğa bağlı bir ilkokulda görevine devam ettiği belirtildi. İddialara göre hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan başka bir papaz 2002 yılında işe alındı ve dört yıl süreyle piskoposluğa bağlı okulda göreve devam etti. Dilekçede ayrıca tecavüzden hükümlü bir kişinin işe alındığı ve 2013 yılında sözleşmesi feshedilinceye kadar lisede görev yaptığı kaydedildi. Davacılar bu olaylar ışığında internet sitesinde yer alan, piskoposluk çalışanlarının işe başlamadan önce ayrıntılı bir geçmiş taramasına tabi tutulduklarına yönelik ifadelerin yanıltıcı olduğunu iddia etti.

Amerikan Katolik Kilisesi geçen yıl yıl Pensilvanya eyaletinde 300'den fazla papazın karıştığı bir cinsel taciz skandalıyla sarsılmıştı. Olay sonrası Washington Başpiskoposu Donald Wuerl'in istifası Katoliklerin dini lideri Papa Françesko tarafından kabul edilmişti.

epd, AFP/MY,HT

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