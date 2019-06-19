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ABD’de piyasa değeri 1 milyar dolar olan 16,5 ton kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

Philadelphialı yetkililer, bir gemide değeri 1 milyarı bulan 16,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Philadelphialı yetkililer, bir gemide değeri 1 milyarı bulan 16,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Geçen mart ayında 18 milyon değerinde kokain elde edildiğini hatırlatan yetkililer, daha önce de New York ve New Jersey’de 77 milyon değerinde kokain ele geçirildiğini belirtti.
Philadelphia’da, bir gemide değeri 1 milyarı bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi. Üstündeki 7 konteynere yüklü 16,5 ton kokain ile yakalanan gemini 31 Mayıs’ta Peru’dan yola çıktığı ve Philadelphia’ya gelmeden önce birkaç limana uğradığı belirtildi. Federal büro ajanlarının konteynerleri açtığında içinde uyuşturucu bulunan çuvalları gördüğü ifade edildi.
Adalet Bakanlığından bir yetkili, kokainin ABD Gümrük ve Sınır İdaresinin, İç Güvenlik ve Uyuşturucu İnfaz İdaresiyle yaptığı ortak soruşturmasıyla ele geçirildiğini söyledi.
Kokainin ele geçirildiği geminin işletmecisi MSC Akdeniz Nakliye Firması yaptığı açıklamada, “MSC Akdeniz Nakliye Firması, ABD’li yetkililerin Philadelphia limanında gayrimeşru bir kargo ele geçirme olayının haberini aldı. MSC bu konuyu çok ciddiye alıyor ve firmanın hizmetlerini herhangi bir şekilde kötüye kullanım şüphesini ortaya çıkarması sebebiyle yetkililere müteşekkir olduğunu belirtir” ifadeleri yer aldı.
Firma, nakliye ve lojistik firmalarının zaman zaman kaçakçılık problemleriyle karşı karşıya kaldığını, MSC’nin ABD Federal Kanun uygulayıcı ajansları ile işbirliği yaptığını belirtti.
Uyuşturucu kaçakçılarının kokaini, eroinden 50 kat ve morfinden 100 kat daha etkili olan fentanil uyuşturucusu ile karıştırıp yeni pazar bulmaya çalıştığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi, fentanil gibi sentetik opioidlerin yüksek dozda kullanılmasından her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini aktardı.

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