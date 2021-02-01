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ABD’de polis 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçeyle gözaltına aldı

01.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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ABD’de polis 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kelepçeyle gözaltına aldı

ABD’nin New York eyaletinde polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.ABD’nin New York eyaletinin Rochester kentinde aile tartışması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu gözaltına aldı.

ABD’nin New York eyaletinde polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.
ABD’nin New York eyaletinin Rochester kentinde aile tartışması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu gözaltına aldı. Polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının ağlayan kız çocuğunu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görülüyor. Çocuk kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylüyor.
Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullanarak şeffaflık sözü verdi. Komiser yardımcısı Andre Anderson, kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini söylediğini ifade etti. Anderson, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını belirtti.
Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını söyleyerek, “Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey” dedi.
Kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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