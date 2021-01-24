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ABD’de polis aracı kalabalığa daldı: 1 yaralı

24.01.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Tacoma kentinde bir polis aracının sokak yarışı düzenleyen kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi.ABD’nin Washington eyaletine bağlı Tacoma kentinde sokak yarışı düzenleyen kalabalığın caddeyi araçlarıyla kapatması üzerine olay yerine polis geldi.

ABD’nin Tacoma kentinde bir polis aracının sokak yarışı düzenleyen kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Tacoma kentinde sokak yarışı düzenleyen kalabalığın caddeyi araçlarıyla kapatması üzerine olay yerine polis geldi. Yarış yapmak isteyen grup olay yerine gelen polis aracının camlarını yumruklamaya başladı. Polis memuru ise geri giderek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kaçması engellenen polis olay yerinden uzaklaşamayınca paniğe kapılarak aracı kalabalığın üzerine sürdü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, en az 1 kişinin aracın altında kaldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay yerinde yarış yapmak için yaklaşık 100 kişinin toplandığı öğrenildi. Olaydan sonra bir grup öfkeli protestocu ve polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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