ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Wisconsin Valisi Tony Evers, Pazar akşamı Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşa polisin birden fazla el ateş açması üzerine Blake'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, "Henüz tüm detaylara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk siyah kişi olmadığıdır" dedi.

Kenosha kent polisi yetkileri, yerel saatle beşte, polisin kendilerine gelen bir "ev içi şiddet çağrısı” üzerine olay yerine gittikleri esnada meydana geldiğini duyurdu ancak detaylı bilgi vermedi.

Wisconsin Adalet Bakanlığı Ceza Soruşturma Bölümü'nden yapılan açıklamadaysa, ilgili memurların idari izne ayrıldığını söyledi.

Yerel basında Blake'e yedi el ateş edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, komşuların Blake'in iki kadın arasındaki kavgayı bölmeye çalıştığını aktardı.