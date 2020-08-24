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ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

24.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

ABD’de pazar akşamı Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polis kurşunlarına hedef olmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi.

ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu

Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Wisconsin Valisi Tony Evers, Pazar akşamı Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşa polisin birden fazla el ateş açması üzerine Blake'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, "Henüz tüm detaylara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk siyah kişi olmadığıdır" dedi.

Kenosha kent polisi yetkileri, yerel saatle beşte, polisin kendilerine gelen bir "ev içi şiddet çağrısı” üzerine olay yerine gittikleri esnada meydana geldiğini duyurdu ancak detaylı bilgi vermedi.

Wisconsin Adalet Bakanlığı Ceza Soruşturma Bölümü'nden yapılan açıklamadaysa, ilgili memurların idari izne ayrıldığını söyledi.

Yerel basında Blake'e yedi el ateş edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, komşuların Blake'in iki kadın arasındaki kavgayı bölmeye çalıştığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan ve olay anını gösterir bir videoda, Blake'in bir otomobile doğru yöneldiği sırada iki polis memurunun arkasından geldiği ve polisin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu otomobilin içine doğru yığıldığı görünüyor.

Olay sonrası bölgede toplanan çok sayıda kişi polis şiddetini protesto etti. Gösteriler sırasında taş ve molotof kokteylleri atıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

George Floyd'un öldürülmesi

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ve ardından dünyanın pek çok kentinde geniş çaplı protestolar başlamıştı.

Floyd'un maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Reuters, AP, MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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