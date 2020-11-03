ABD’de polis helikopterine lazer tutan 3 kişi gözaltına alındı

ABD’nin Florida eyaletinde 3 kişinin polis helikopterine lazer tutarak başlayan eğlencesi gözaltı ile sonlandı.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Lee County bölgesinde 3 kişinin lazer ile olan eğlencesi polisin müdahalesi ile sonlandı. Lee County Şerif Ofisi Havacılık Timi’ne bağlı bir polis helikopterine seyir halindeyken lazer tutuldu. Helikopteri kullanan Taktik Uçuş Memuru, gözüne lazer gelmesinin ardından şerif ofisine ihbarda bulundu. O anlarda helikoptere lazer tutan 3 kişi termal kamera kullanılarak takip altına alındı. Şahısların konumunun belirlenmesinin ardından polis, şüpheli grubun bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Çevrede bulunan devriye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde aralarında biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı. Polis memurlarının hayatının tehlikeye atıldığı o anlar ise polis kamaralarına yansıdı.

