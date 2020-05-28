ABD'de Polis Karşıtı Gösteriler İkinci Günde de Devam Etti

Amerika’nın Mineapolis şehrinde polis karşıtı gösterileri ikinci gece de devam etti. Olaylar polisin siyahi bir kişiyi gözaltına alırken boğarak ölümüne neden olması üzerine başlamıştı.

Protestoların ikinci gecesinde göstericilerin bazı yerlerde yangınlar çıkardığı ve işyerlerini yağmaladıkları canlı yayın yapan televizyon kameralarına da yansıdı.

Olaylar sırasında en az bir polis aracının da zarar gördüğü belirtiliyor. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve yer yer plastik mermi kullandı.

Gözaltına alındığı sırada bir polisin boğazına diziyle bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd isimli kişinin cep telefonu kamerasıyla çekilmiş bu anlarının sosyal medyaya yansıması olayların fitili ateşlemişti.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de Floyd’ın boğazına bastırarak ölümüne neden olan polis memuru hakkında savcılara seslendi. Frey “George Floyd’u öldüren adam neden hapiste değil? Bunu ben ya da siz yapmış olsaydınız şu an demir parmaklıkların arkasında olurduk” dedi.