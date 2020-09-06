HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Polis Karşıtı Protestolar Hız Kesmiyor

ABD'de Polis Karşıtı Protestolar Hız Kesmiyor

06.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Amerika’da tarihi Kentucky at yarışı öncesinde Louisville şehri sokakları karıştı. Ülkede diğer şehirlerde de protestolar sürdü

ABD'de Polis Karşıtı Protestolar Hız Kesmiyor

Amerika’da tarihi Kentucky at yarışı öncesinde Louisville şehri sokakları yine karıştı. Polisin siyah Amerikalılara karşı tavrını protesto edenlerle polise destek veren silahlı bir grup tarihi öneme sahip at yarışı öncesinde karşı karşıya geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle izleyicisiz yapılan yarışın düzenlendiği hipodroma doğru yürüyüşe geçen grup, “Adalet yoksa yarış da yok” sloganları atarak bu yıl 146.cısı yapılan at yarışının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Hipodrom yakınındaki gruptan ayrı olarak şehrin Churchill Downs bölgesinde silahlı 250 kadar siyah Amerikalı bir grup da polisleri protesto etti. Kendilerine NFAC adını veren ve polisle karşı karşıya gelen grup protestonun ve sloganların ardından olaysız şekilde dağıldı.

Louisville’de Mart ayında 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın polisin evine yaptığı baskında ölmesi üzerine bu şehir de polis karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmişti.

Öte yandan polise destek veren silahlı bir grup da gösteri düzenledi. İki taraf şehir merkezindeki parkta karşı karşıya geldiler. Karşılıklı olarak sloganlar atarken grupların bazıları tehlikeli biçimde yan yana gelerek birbirlerine bağırdı. Yaklaşık 45 dakika kadar sonra polis her iki gruba da müdahale ederek parkı boşalttı.

Amerika’da ırkçılık karşıtı protesto eylemleri 25 Mayıs tarihinde polisin Minneapolis şehrinde aiyah Amerikalı George Floyd’u gözaltına alırken ölümüne neden olmasından bu yana devam ediyor.

Dün gece New York eyaletinin Rochester bölgesinde de polis şiddetini protesto için toplanan 2 bin kadar kişiye karşı polis plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Rochester Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada göstericilerin polisin dağılın uyarısına aldırış etmedikleri ve polise taş, havai fişek ve benzeri maddeler fırlattıkları belirtildi.

Oregon eyaletinin Portlan şehrinde 25 Mayıs’tan buy ana aralıksız süren gösterilerde dün polis 27 kişiyi daha gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayıFransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?
En Çok Okunan Haberler
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Facebook’tan ölümünü canlı yayınlamak isteyen adama engel
Facebook’tan ölümünü canlı yayınlamak isteyen adama engel
Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı
Fransa'da lise ders kitabında skandal YPG/PKK detayı
İtalya’da koronavirüs önlemleri protesto edildi
İtalya’da koronavirüs önlemleri protesto edildi
Toplu mezarlar: Ayaklanmayı bastırmak için en az 70 sivil katledilmiş
Ayaklanmayı bastırmak için en az 70 sivil katledilmiş!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.