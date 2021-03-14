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ABD’de polis, kendisine ateş eden siyahi kadını vurdu

14.03.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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ABD’de bir polis memuru, arama sırasında kendisine ateş eden siyahi kadını vurarak öldürdüğü ana ilişkin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

ABD’de bir polis memuru, arama sırasında kendisine ateş eden siyahi kadını vurarak öldürdüğü ana ilişkin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Yetkililer, tedavisi devam eden polisin herhangi bir ihlal yapıp yapmadığı hakkında soruşturma başlattı.
ABD’nin Tenessee eyaletine bağlı Nashville kentinde dün bir mağazanın otoparkında polisin, uyuşturucu ihbarı nedeniyle siyahi bir kadının çantasını aramak istemesi üzerine polis ve kadın arasında başlayan tartışmanın sonu kanlı bitmişti. Adının Nika Nicole Holbert olduğu açıklanan siyahi kadının, polis memuru Josh Baker’a ateş etmesinin ardından Baker da ateşe karşılık vermişti. Çatışma sonucu polis Baker tarafından vurulan Holbert hayatını kaybederken, Baker da hastaneye kaldırılmıştı. Nashville polisi, olaya ilişkin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Nashville polis sözcüsü Don Aaron, açıklama yapmak yerine polisin vücut kamerası görüntülerini yayımlamayı tercih ettiklerini söyleyerek, görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.
Görüntülerde polis memurunun, kadına aracından inmesini söyleyerek, çantasını aradığı görülüyor. Polisin çantada uyuşturucu olduğundan şüphelendiği bir madde bulmasının ardından kadın, memuru durdurmaya çalıştı. Çantasını zorla geri alan kadın, aracına koştu. Polis memuru Baker, kadını şok tabancası ile vurdu. Kadın ise memura silah doğrultarak ateş etti. Göğsünden vurulan polis memuru da kadına ateş etti.
Ağır yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Tedavisi devam eden polis memuru Baker’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tennessee Soruşturma Bürosu ve bağımsız bir kolluk kuvvetleri inceleme kurumu, Baker’ın görev politikalarını ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma başlattı.

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