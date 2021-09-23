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ABD’de Polis Reformu Müzakereleri Tıkandı

23.09.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Senatör Cory Booker, 2020'de Minneapolis'te George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis uygulamalarının sıkılaştırması ile ilgili ABD Kongresi'nde yürütülen müzakerelerinin çöktüğünü açıkladı. Başkan Joe Biden, bu başarısızlıktan Cumhuriyetçiler’i sorumlu tuttu

ABD’de Polis Reformu Müzakereleri Tıkandı

Demokrat Senatör Cory Booker, 2020'de Minneapolis'te George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis uygulamalarının sıkılaştırması ile ilgili ABD Kongresi'nde yürütülen müzakerelerinin çöktüğünü açıkladı. Başkan Joe Biden, bu başarısızlıktan Cumhuriyetçiler’i sorumlu tuttu.

Kongre müzakerelerinin en azından şimdilik sona ermesi, polis reformlarına duyulan ihtiyaç konusunda kampanya yürüten Demokrat Başkan Biden için de bir yenilgi oldu.

Floyd'un öldürülmesini "Amerika'nın ruhunda kara bir leke" olarak nitelendiren Biden, yaptığı açıklamada, kapsamlı bir polis reformu tasarısının sonunda yasaya dönüştürülmesini umduğunu ve konuyla ilgili daha fazla yürütme eylemi geliştirmeye çalışacağını söyledi.

Biden yazılı açıklamasında, Cumhuriyetçi selefi Donald Trump'a atıfta bulunarak, "Ne yazık ki, Cumhuriyetçi senatörler, önceki başkanın bile desteklediği mütevazı reformları yürürlüğe koymayı reddetti. Güvenlik güçlerininçoğunun ele almaya istekli olduğu kilit konularda harekete geçmeye karşı çıktı" dedi.

Kongre üyelerinin tartıştığı konular arasında, polis memurlarını aşırı güç kullanmakla suçlayan bazı davalardan koruyan "nitelikli dokunulmazlık" değişikliklerinin yanı sıra, tutuklanan kişilerin ölümüne yol açan türde ‘boğaza bastırarak etkisiz hale getirme’ ve diğer kısıtlamaları yasaklayan değişiklikler vardı.

Booker, dokuz aylık toplantıların ardından "Şu anda bu müzakere masasında ilerleme kaydetmediğimiz açıktı’’ dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott ise yaptığı açıklamada Demokratlar’ı "siyasi puan kazanmak için partizan bir yaklaşıma" dönmekle suçladı. Scott, iki tarafın nefessiz bırakmanın yasaklanması, askeri teçhizatın polis departmanlarına transferinin sınırlanması ve zihinsel sağlık kaynaklarını arttırılması konusunda anlaşmalara vardığını savundu.

Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, 2020 Mayıs ayında George Floyd'u öldürmekten, geçen Nisan ayında suçlu bulundu. Floyd’un ölümü ABD genelinde protestoları tetikledi ve Washington'da sistemik ırkçılığı ortadan kaldırmaya yönelik polis reformu çabalarına yeni bir ivme kazandırdı.

Siyah Amerkalı Floyd, beyaz polis memuru Chauvin'in dokuz dakikadan fazla bir süre boyunca boynuna diziyle bastırması sonrasında öldü.

Polis reformunu savunanlar, Biden'ı değişiklikleri gerçekleştirmek için, başkanlık kararnamesi gibi yürütme yetkilerini kullanmaya çağırıyor.

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