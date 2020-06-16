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ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor?

16.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, polis reformuna yönelik Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname, aşırı güç kullanma sicili olan polis memurlarına ilişkin federal bir veri tabanı oluşturulmasını öngörüyor.

ABD'de polis reformu: Trump'ın imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ne öngörüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, polis reformuna yönelik Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname, aşırı güç kullanma sicili olan polis memurlarına ilişkin federal bir veri tabanı oluşturulmasını öngörüyor.

Kararname ile polis teşkilatlarına, güç kullanımına ve gerilimin azaltılmasına düşürülmesine ilişkin verilecek eğitimler için ABD Adalet Bakanlığı bütçesinden kaynak sağlanmasına öncelik verilecek.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, zanlılar gözaltına alınırken "boyun kilidi" uygulamasına sadece, polis memurunun hayatı risk altındaysa başvurulabileceğini söyledi.

Polisin "daha az ölümcül silah kullanması" için de çalışma yapıldığını belirten Trump, polis bütçesinin kesilmesine ise karşı çıktı.

Trump, "Bir ortak zemin bulmalıyız. Polis olmazsa kaos olur. Amerikalılar, sokaklarımızı ve bizleri güvende tutan maviler içindeki cesur kadın ve erkekleri desteklememiz gerektiğine inanıyor. Amerikalılar aynı zamanda hesap verilebilirliği güçlendirmemiz, şeffaflığı artırmamız ve polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapmamız gerektiğine de inanıyor" diye konuştu.

Washington DC'de düzenlenen protsto gösterisi

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u gözaltına alan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un boğazına diziyle bastırarak onun ölümüne neden olmuştu.

Floyd'un hayatını kaybetmesi sonrası ABD'de protesto gösterileri düzenlenmiş, polis reformu çağrıları artmıştı.

ABD'de bazı eyaletler ve şehirler, Floyd'un ölümü sonrsı yerel polis teşkilatlarında büyük değişiklikler yaptı.

Ancak federal polisle ilgili değişiklikler ancak Beyaz Saray'ın kararıyla yaplabiliyor.

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