ABD'de Polis Şiddeti Gündemden Düşmüyor

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yaklaşık 11 ay önce beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümü sonrasında ABD genelinde patlak veren protestolar ve şiddet olayları hafızalardaki yerini korurken, ülke bir kez daha polis şiddeti ve ırkçılık tartışması yaşıyor. Beyaz polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı George Floyd davası devam ettiği sırada, Minnesota’nın Brooklyn Center adlı kasabası, polis tarafından durdurulan siyah bir sürücünün vurularak öldürülmesinin ardından protestolarla sarsıldı. Polisin trafik çevirmesi sırasında 20 yaşındaki siyah genç Daunte Wright’ı ateş ederek öldürmesinin ardından göstericiler sokaklara döküldü. Polis ve öfkeli kalabalık karşı karşıya geldi. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yalnızca Minnesota eyaletinde değil, Oregon’ın Portland kentinde de gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Emniyet teşkilatı, şok tabancası kullanmak isteyen polisin yanlışlıkla silahını çekerek ateş ettiğini, yani Wright’ın yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı.

George Floyd’un ailesinin de desteğini alan Wright ailesi avukatlarıyla birlikte düzenledikleri basın toplantısında tepkiliydi. Polisin Daunte’yi durdurduğu sırada oğluyla telefonda olan anne Katie Wright o anları,“Telefonda polisin kendisini durdurduğunu söyledi. Dikiz aynasında koku asılı olduğu için durdurulduğunu söyleyince, çıkar o zaman dedim. Sigorta belgelerini istemişler. Ben de polis cama yaklaşınca telefonu ona ver, bilgileri vereyim dedim. Kısa süre sonra polis Daunte’den arabadan inmesini istedi. Polise ‘başım dertte mi’ diye sordu. Araçtan inince açıklarız dediler. Telefonu da bırakmasını istediler. O sırada arbede sesleri duydum. Üç-dört kez ulaşmaya çalıştım. Yanındaki kız telefonu açtı. Daunte’nin vurulduğunu söyledi” sözleriyle anlattı. Ailenin avukatı Wright’ın şok tabancası yerine gerçek silahla vurulduğu savunmasını ise reddetti. Avukat Ben Crump,“Tabanca siyah olur. Şok tabancasının rengi daha parlak olur. Kabul edilemez bir açıklama. Ceza kesebilirlerdi. Trafik ihlallerinde genelde öyle yaparlar. Ama söz konusu olan siyahlarsa, mümkün olan en fazla gücü kullanıyorlar ve bunun da ölümcül sonuçları oluyor” dedi.

Brooklyn Center’ın siyah Belediye Başkanı Mike Elliott, göstericilere barışçı olmaları çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Mike Elliott, “Hava karardığında lütfen evinize gidin ve adaleti sağlamak için çalıştığımızı bilin. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum ama bu ülkede bir dönüşüme de ihtiyacımız var. Bu ülkede siyahsanız ve polis tarafından durdurulduysanız, sırf siyah olduğunuz için ölme ihtimaliniz çok daha yüksek. Bu bizim mücadele etmemiz gereken bir olgu” diye konuştu. ABD’de polis şiddetini yeniden tartışmaya açan bir başka görüntü de Virginia eyaletinin Windsor kasabasından geldi. 5 Aralık 2020 tarihli görüntüde, polis memurlarının bir benzin istasyonunda üniformalı asker Caron Nazario’ya silah doğrulttuğu ve biber gazı sıktığı anlar ortaya çıktı. Arabadan çıkmaya korkan Caron Nazario muharip olduğunu bu ülkeye hizmet ettiğini söylese de polis memurlarının bu muamelesinden kurtulamadı. Siyah ve Latin kökenli teğmen Nazario aracını yeni satın almıştı ve arka camında da geçici plakası vardı.