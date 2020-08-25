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ABD'de polis şiddetine karşı protestolar sürüyor

25.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

ABD'de Jacob Blake adlı siyahın polis tarafından vurulduğu Kenosha kentindeki protestolar ikinci gece de sürdü.

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar sürüyor

Wisconsin Valisi, Ulusal Muhafızlar'dan destek istedi.ABD'de Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu olaya ilişkin tepkiler sürüyor. ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha şehrinde yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı Pazar gününden sonra dün de kent sokakları protesto gösterilerine sahne oldu.

Kenosha polisi, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yüzlerce protestocuya biber gazıyla müdahale etti. Associated Press haber ajansı, protestocuların da polise şişe ve havai fişek attığını bildirdi.

Kentte önceki gece düzenlenen protestolar sırasında da göstericilerle polis arasında çatışma yaşanmıştı. Olaylarda çevredeki bazı araçlar ateşe verilirken dükkanların da pencereleri kırılmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 29 yaşındaki Blake'in aracına bindikten sonra polis tarafından vurulduğu görülüyor. Sırtından yedi el ateş edilen Blake'in hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Blake vurulduğu sırada araçta üç çocuğunun da bulunduğu açıklandı.

Blake'i vuran polisler, bir aile içi münakaşa ihbarı üzerine olay yerine gelmişti. Blake'in araca binerken elinde bıçak olduğu iddia edildi. Ancak Wisconsin Valisi Tony Evers, Blake'in elinde bıçak ya da başka bir silah bulunduğuna dair bir bilgi olmadığını açıkladı. ABD polisi de Blake'in silahlı olup olmadığı ya da olayda neden ateş açıldığı konusunda açıklamada bulunmadı. Olaya karışan polisler idari izne çıkarıldı.

Blake'in vurulmasını kınayan Vali Evers, protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle Ulusal Muhafız birliklerinden 125 askerlik destek talebinde bulundu. ABD'deki Ulusal Muhafız birlikleri, acil durumlarda müdahaleye çağrılmak üzere kent ve eyaletlerde hazır bulunan askerlerden oluşuyor.

DW,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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