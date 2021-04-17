ABD’de Polis Şiddetine Karşı Protestolar Sürüyor

Pazar günkü silahlı saldırıdan bu yana başka yerlerde de protestolar devam ediyor.

Minnesota'nın Brooklyn Center kentinde, Pazar günü Minnesotalı 20 yaşındaki siyah Amerikalı Daunte Wright'ın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, yerel polis karakolu önünde gösteriler devam etti. Wright'ı trafik çevirmesi sırasında vuran polis memuru Kim Potter, ikinci dereceden adam öldürme suçlamasıyla Perşembe günü ilk duruşmasına çıktı.

ABD'nin birçok kentindeki protestocular Cuma günü sokaklara dökülerek son polis saldırıları haberleri üzerine değişim ve hesap verilmesi çağrısında bulundu. Minnesota, Chicago ve Portland gibi şehirlerde ve çevresinde protestolar sürüyor.

Cuma günü, Chicago'nun kuzeybatısındaki bir parkın önünde toplanan yüzlerce gösterici, 13 yaşındaki İspanyol çocuk Adam Toledo'nun polis tarafından vurulmasını protesto etti. Yedinci sınıf öğrencisi geçen ay vuruldu ama polis, memur Eric Stillman'ın vücut kamerası görüntülerini ancak geçen Perşembe günü yayınladı. Görüntüler Toledo'nun elleri havada ve boşken vurulduğunu gösteriyor. Videoda, Toledo'nun ellerini kaldırmadan önce bir şey attığı görülüyor, ancak gencin öncesinde ne tuttuğunu belirlemek zor. Polis silah olduğunu söylüyor. Polis raporlarına göre olay yerinde bir silah bulundu.

Vücut kamerası kayıtları, Chicago'da ve ABD'nin başka yerlerinde, özellikle de siyah ve Latin mahallelerinde, polis konusunda zaten süregelen gerginliği arttırdı.

Oregon eyaletinin Portland kentinde Cuma günü, polisle anlaşmazlık yaşadıklarından dolayı öldürülenleri anmak için düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşandı. Yerel basına göre, protestocular Portland Polis Birliği binasının camlarını kırdı, fişek attı ve yangın çıkardı. Beş gün içinde anma gösterilerine şiddetin karıştığı üçüncü olay olması nedeniyle, polis protestoları "ayaklanma" ilan etti.

Diğer yandan yerel gazete Oregonian'a göre, Portland'da ölümcül bir polis saldırısının yaşandığını bildirildi. Gazete, konuyla ilgili olmadığı sürece normalde bir kişinin ırkını ortaya koymadığını belirtti. Ancak silahlı saldırı, ırkçılık kaynaklı olduğu iddia edilen polis saldırıları sırasında yaşandığından gazete, kurbanın 30'lu yaşında beyaz bir adam olduğunu açıkladı.

