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ABD'de Polis Şiddetine Karşı Yasa Tasarısı

07.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kongre’nin Demokrat üyelerinin polis şiddeti ve ırk adaletsizliğine karşı hazırladığı yasa tasarısının ayrıntıları netleşiyor. Tasarıda, ırka dayalı fişlemenin yasaklanması, ülke genelinde polislerin beden kameraları kullanması, silah kullanılmasına kısıtlama getirilmesi gibi unsurlar var

ABD'de Polis Şiddetine Karşı Yasa Tasarısı

Kongre’nin Demokrat üyelerinin polis şiddeti ve ırk adaletsizliğine karşı hazırladığı yasa tasarısının ayrıntıları netleşiyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato’dan 50’den fazla isim yasa tasarısına öncülük ediyor.

Yasa tasarısında polisin mutlak gücüyle ırka dayalı fişlemenin yasaklanması, ülke genelinde polislerin beden kameraları kullanması, silah kullanılmasına kısıtlama getirilmesi gibi unsurlar var.

Yasa tasarısında ayrıca polisin görevi kötüye kullanmasıyla ilgili ulusal çapta veri tabanı oluşturulması da öngörülüyor.

Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer tarafından da destekleniyor.

Kongre kaynakları yasa tasarısıyla polisi sivil davalardan koruyan yasal doktrinin de kaldırılmasının beklendiğini kaydediyor.

Yasa tasarısını hazırlayanlar tasarının Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da kabul edilmesi için kamuoyundan bu konuda baskı gelmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Senato’nun gündemine yasa ve karar tasarılarını getiren Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnel bu konuya mesafeli.

Yasa tasarısının bu ay içinde Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmesi bekleniyor.

Gelecek iki hafta boyunca Temsilciler Meclisi ve Senato adalet komisyonları George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken ölmesiyle ilgili konuları değerlendirecek.

Olaya karışan ve tutuklanan 4 eski polise suçlamalar yöneltilmiş durumda.

Eğer söz konusu yasa tasarısı yasa haline gelirse polisler için yasal doktrinin kaldırılmasıyla yasa dışı ya da anayasaya uymayan polis hareketleri karşısında kurbanlar veya yakınları maddi tazminat davaları açabilecek.

Eski savcı Arthur Rizer’a göre Kongre’nin bu konuda alabileceği en etkin önlem de bu.

Ancak bu, yasa tasarısının belki de önündeki en önemli engel olabilir.

Bu maddeyle birlikte yasa tasarısı Cumhuriyetçiler’in sert muhalefetiyle karşılaşabilir. Cumhuriyetçiler geleneksel olarak kanun ve düzeni en önemli öncelik olarak görüyor.

Siyah George Floyd’un Minneapolis kentinde gözaltına alınırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi ülkede günlerdir devam eden protesto gösterilerine neden oldu.

Cumartesi günü de başkent Washington dahil ülkenin birçok kentinde binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklardaydı.

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