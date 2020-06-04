ABD'de polis şiddetinin anatomisi

Polis şiddetinin yol açtığı ölümlerin yüzde 99'unda ise sorumlular yargılanmıyor.ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümü, ülke genelinde protestolara yol açtı. Pek çok kentte sokağa çıkan protestocular, adalet istiyor. Ve bunu sadece Floyd için değil, ırkçı polis şiddetine hedef olan tüm siyahlar için talep ediyorlar.

Göstericilerin, “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Değerli) ve “I can’t breath” (Nefes Alamıyorum) yazılı pankartları bu taleplerini yansıtıyor. ABD’deki azınlıkların hedef olduğu polis şiddetine duyulan kızgınlık büyüyor, bunun son bulmasına dönük çağrılar artıyor.

Polis şiddeti kaynaklı ölümler

ABD genelinde polis şiddetine bağlı ölümleri araştıran ve 2000 yılından bu yana da bunları kayıt altına alan Fatal Encounters adlı girişimin internet sitesi, en güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Burada yer alan bilgilere göre 2000 yılından, bu yılın 27 Mayıs gününe kadar polis şiddeti sonucu ABD'de ölenlerin sayısı toplam 28 bin 139. Bu yılın başından 27 Mayıs’a kadar geçen sürede ise 802 kişi hayatını kaybetmiş. 1 Haziran’da bu sayı 854’e ulaşmış.