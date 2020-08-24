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ABD'de Polisin Bir Siyah Amerikalıyı Daha Vurması Protestoları Artırdı

24.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

ABD’de Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin silahsız bir siyah kişiyi vurması üzerine şehirde protesto eylemleri düzenlendi. Olayların büyümesi üzerine şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de Polisin Bir Siyah Amerikalıyı Daha Vurması Protestoları Artırdı

ABD’de Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin silahsız bir siyah kişiyi vurması üzerine şehirde protesto eylemleri düzenlendi. Olayların büyümesi üzerine şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Wisconsin Valisi Tony Evers, vurulan siyah Amerikalının isminin Jacob Blake olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Blake’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin Blake’i birkaç el ateş ederek vurduğu ifade ediliyor.

Olayın duyulmasının ardından polisi protest etmek için toplanan kalabalık polise molotof kokteylleri ve taş attı.

Şehrin polis departmanından yapılan açıklamada da şahsın akşam üzeri saat 5’te çıkan bir olay sonucu vurulduğu ve ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ancak açıklamada olayın detayları ve polisin neden ateş açmak zorunda olduğuna dair bir detay paylaşılmadı.

Olaya ilişkin soruşturma açıldı. Sosyal medyada yayılan bir videoda bir kişinin bir araca doğru yürüdüğü ve aracın kapısını açtığı anda da polis tarafından vurulduğu görülüyor.

Amerika’da 25 Mayıs’ta George Floyd adlı siyah bir Amerikalının polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan polise yönelik protesto gösterileri halen daha devam ediyor.

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