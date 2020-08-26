ABD'de polisin vurduğu Blake'in ailesinden değişim çağrısı

ABD'nin Winconsin eyaletindeki Kenosha kentinde 29 yaşındaki siyah Jacob Blake'in pazar günü polis tarafından sırtından vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri sürerken, ağır yaralanan Blake'in annesinden sağduyu çağrısı geldi.

Julia Jackson, katıldığı bir basın toplantısında şiddete başvurulan gösterelere son verilmesini istedi. ABD'de ırkçlığın sona ermesi gerektiğini söyleyen Jackson, "Siyah, beyaz, Japon, kızıl, kahve tenli olması önemli değil herkese sesleniyorum. Hiç kimse diğerinden üstün değildir" diye konuştu.

Olayın meydana geldiği Kenosha kentinde düzenlenen basın toplantısında, bina ve otomobillerin kundaklandığı protesto gösterilerine de değinen Julia Jackson, gösterilerde şiddete başvurulmamasını istedi. "Eğer Jacob şiddet ve tahribatları bilse çok üzülürdü" diye konuşan Jackson, gösterilerin barışçıl şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Blake'in kızkardeşi Letetra Widman ise basın toplantısında ülkedeki ırkçı saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. "Yıllardır polisin benim gibi görünen insanları katlettiğini görüyorum" diye konuşan Widmann, "Üzgün değilim. Öfkeli ve yorgunum. Ağlamadım. Yıllar önce ağlamaktan vazgeçtim" dedi. Letetra Widman "Merhamet değil, değişim" istediğini dile getirdi.