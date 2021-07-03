ABD'de Polisle Çatışmaya Giren 11 Kişi Gözaltında

ABD’nin Massachusetts eyaletinde polisle silahlı çatışmaya giren 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis resmen doğrulamasa da çatışmaya giren kişilerin kendilerini “Mağribi Amerikalılar” olarak tanımladığı bildiriliyor.

Bir saat süren çatışma sırasında ABD’nin doğu eyaletlerini birbirine bağlayan I-95 karayolu trafiğe kapatıldı, bölge halkına evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

Gözaltına alınanların kim olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı, ancak polisle çatışan grubun “ağır silahlanmış” olduğu bildirildi.

Gözaltına alınanlardan ikisi hastaneye kaldırıldı ancak Massachusetts polisi, bu kişilerin çatışmada yaralanmadığını, “önceden var olan nedenlerden” dolayı tedavi altına alındığını bildirdi.

Çatışmaya giren grup, polisin kuşatmayı daraltması ve zırhlı araçlara başvurması nedeniyle teslim oldu.

Silahlı çatışma, ABD’nin doğu eyaletlerini birbirine bağlayan I-95 karayolunu bir saatliğine tıkadı. Karayolu, bu hafta sonunun ABD’nin resmi tatili Bağımsızlık Günü’ne denk gelmesi dolayısıyla çok sayıda aracın seyahat ettiği bir arter. Çatışma aynı zamanda I-95’i eyaletin en büyük kenti Boston’a bağlayan karayolundaki trafiği de etkiledi.

Çatışma, polisin yerel saatle gece 02.00 sularında otoyolun emniyet şeridinde park etmiş iki aracı tespit etmesinin ardından yaşandı.

Eyalet Emniyet Müdürlüğü'nden Christopher Mason, duran araçların yanında kamuflaj üniformalı ve uzun namlulu silah taşıdığı gözlenen kişilerin tespit edildiğini, bu kişilerin Rhode Island eyaletinden Maine’e “eğitim” amaçlı gittiğini bildirdi.

“Gecenin 2’sinde otoyolda uzun namlulu silahlı 11 kişi gördüğünüzde bunun kesinlikle şüphe uyandırması kaçınılmaz” diyen Mason, bu kişilerin Massachusetts eyaleti ateşli silahlar yasasını ihlal ettiğini sözlerine ekledi. Zanlıların silah ruhsatına sahip olmadığını sözlerine ekleyen Mason, “yasalarla ilgili farklı bakış açılarına sahipler. Görüşlerine saygım var. Onlarla bu görüşü paylaşmıyorum. Ancak bu görüşleri taşıyan kişiler var” diye konuştu.

‘Amerika Mağribi Bilim Tapınağı’ adı altında 1800’lü yılların sonunda Drew Ali adlı tarafından kurulan topluluk, ağırlıklı olarak siyah ve Müslüman Amerikalılar’ın katılımına sahip. Gözaltına alınan silahlı zanlılarsa, bu topluluğun izinde bir grup olduklarını söylüyor.

