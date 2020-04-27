ABD’de Posta Yoluyla Oy Kullanılmasına Destek Artıyor 

Associated Press (AP) haber ajansı ve NORC Center for Public Affairs Research tarafından ortaklaşa yapılan yeni ankete göre, Corona virüsü salgını koşulları ABD’lilerin bu konuya ilişkin görüşlerinin değiştiğini gösteriyor. Yeni ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 39’u seçimlerde tamamen posta yoluyla oy kullanılmasına destek veriyor, yüzde 40’ı ise karşı çıkıyor. Ancak Corona virüsü salgının Kasım ayında hala devam etmesi halinde, ankete katılanların yüzde 48’i posta yoluyla oy kullanılmasına destek veriyor.

2018 yılında bu konuya ilişkin yapılan ankete katılan Demokratlar’ın yaklaşık yarısı, posta yoluyla oy kullanılmasına destek vermişti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında konuya ilişkin derin bir görüş ayrılığı da bulunmuyordu.

ABD’de Corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan endişelerden biri, önümüzdeki Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde sandık merkezlerinin sosyal mesafe kuralları açısından güvenliği. Yapılan son ankete göre, ABD’liler arasında posta yoluyla oy kullanılmasına destek bir önceki ankete kıyasla artmış durumda.

Sağlık yetkilileri Corona virüsünün sandık merkezlerinde yayılması riski konusunda uyarıda bulunurken, Cumhuriyetçi Parti içinden bazı isimler posta yoluyla oy kullanımının yaygınlaşmasını kısıtlamaya çalışıyor. Başkan Trump’ın yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler, bu yöntemin daha fazla sayıda Demokrat Parti seçmeninin oy kullanmasını sağlayarak, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump’ın seçimi kazanmasını zorlaştıracağından kaygılanıyor.

Ankete göre, Demokratlar’ın yüzde 47’si, Cumhuriyetçiler’in de yüzde 29’u eyaletlerinde seçimde sadece posta yoluyla oy kullanılmasına destek verme eğiliminde.

Anket sonuçları, posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki derin görüş ayrılığını da ortaya koyuyor.

Ankete katılanların yüzde 60’ı da salgının Kasım ayında hala etkili olması halinde, seçmenin bir sebep göstermesine gerek kalmadan posta yoluyla oy kullanabilmesine imkan verilmesini destekliyor.

Önseçimlerdeki tartışma başkanlık seçimi sürecindeki mücadelenin provası

ABD’de bütün eyaletler seçimleri farklı şekilde yapıyor. Sadece beş eyalet otomatik olarak her seçmene posta yoluyla pusula gönderiyor. Ancak Corona virüsü salgını sebebiyle Ohio gibi bazı eyaletler, Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde tamamen posta yoluyla oy verme sistemine geçti.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi ise bu hamlelere karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda açılan davada, Cumhuriyetçiler New Mexico eyaletinde Haziran ayındaki ön seçimde yalnızca posta yoluyla oy kullanılmasını başarılı bir şekilde engellemişti.

Ön seçim sürecinde posta yoluyla oy kullanılması konusunda yaşanan bu tartışmalar, Corona virüsü sebebiyle karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin seçimlerin yapılacağı Kasım ayında da uygulanmak zorunda kalması halinde başkanlık seçimine giden süreçte iki partinin vermesi olası mücadelelerin de bir provası olarak niteleniyor.

İki parti arasında bu konuda yaşanan görüş ayrılıklarının Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, başkan adaylarının destek almak için kıyasıya mücadele edeceği Michigan, New Hampshire, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin gibi kararsız eyaletlerde büyük etkisi olabilir.

