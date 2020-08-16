ABD’de Posta Yoluyla Oy Kullanma Tartışmaları Sürüyor

Amerika'da Corona virüsünün yayılmasının yarattığı endişeler, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde sandık başına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanma seçeneklerini genişleten eyalet sayısının artmasına yol açtı. Amerika'da postayla oy kullanmanın tarihçesi İç Savaş'a kadar uzuyor. Ancak Başkan Trump, postayla oy kullanmanın hileye ya da seçim sonucunun aylar boyu belirlenememesine yol açacağını savunuyor. Amerika'nın Sesi, sıradan bir oy kullanma yönteminin 2020 seçimlerinde nasıl siyasi bir tartışmanın odağı haline geldiğini araştırdı.

Bazı New Yorklular, salgına rağmen Haziran ayındaki Demokrat Parti önseçimlerinde sandık başına gidip oy kullandı. Ancak çoğu seçmenin postayla oy kullanması, seçim sistemini hazırlıksız yakaladı.

Bazı seçim bölgelerinde sonuçlar, aradan altı hafta geçmesine rağmen hala açıklanmadı.

Başkan Trump, Kasım'daki başkanlık seçimlerinde eyaletlerin posta yoluyla oy kullanma yöntemine ağırlık vermesi durumunda bazı gecikmeler olacağı konusunda sık sık uyarı yapıyor: ”Seçimin sonucunu haftalar, aylar, hatta belki yıllar boyunca öğrenemeyeceksiniz. Belki de hiç bilemeyeceksiniz. Beni kaygılandıran da bu. Seçimlere hile karışacak.”