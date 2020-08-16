ABD’de Posta Yoluyla Oy Kullanma Tartışmaları Sürüyor

Amerika'da Corona virüsünün yayılmasının yarattığı endişeler, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde sandık başına gitmek yerine posta yoluyla oy kullanma seçeneklerini genişleten eyalet sayısının artmasına yol açtı. Amerika'da postayla oy kullanmanın tarihçesi İç Savaş'a kadar uzuyor. Ancak Başkan Trump, postayla oy kullanmanın hileye ya da seçim sonucunun aylar boyu belirlenememesine yol açacağını savunuyor. Amerika'nın Sesi, sıradan bir oy kullanma yönteminin 2020 seçimlerinde nasıl siyasi bir tartışmanın odağı haline geldiğini araştırdı.
Bazı New Yorklular, salgına rağmen Haziran ayındaki Demokrat Parti önseçimlerinde sandık başına gidip oy kullandı. Ancak çoğu seçmenin postayla oy kullanması, seçim sistemini hazırlıksız yakaladı.
Bazı seçim bölgelerinde sonuçlar, aradan altı hafta geçmesine rağmen hala açıklanmadı.
Başkan Trump, Kasım'daki başkanlık seçimlerinde eyaletlerin posta yoluyla oy kullanma yöntemine ağırlık vermesi durumunda bazı gecikmeler olacağı konusunda sık sık uyarı yapıyor: ”Seçimin sonucunu haftalar, aylar, hatta belki yıllar boyunca öğrenemeyeceksiniz. Belki de hiç bilemeyeceksiniz. Beni kaygılandıran da bu. Seçimlere hile karışacak.”
Seçim yetkilileri, postayla oy kullanıldığı durumlarda bile Amerika'da seçime hile karışmasının son derece ender yaşanan bir durum olduğunu kaydediyor. Çoğu eyalet postayla oy kullanılmasına izin veriyor. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle oy pusulalarının sayımı için daha fazla zamana ihtiyaç olacak.
2020 seçimleri, sonuçların açıklanmasının gecikebileceği ilk seçim olmayacak. 2000 yılında Al Gore ve George W. Bush arasındaki tartışmalı seçimlerin sonucu, Florida'da oyların tekrar sayılması nedeniyle bir aydan uzun süre gecikmişti. 2020 Kasım seçimleriyse daha da tartışmalı geçebilir.
Partilerüstü Politikalar Merkezi'nden Matthew Weil, ''Şu anda son derece kutuplaşmış bir ortam içindeyiz. Bu nedenle perde arkasında seçime hile karıştırıldığına ilişkin herhangi bir iddia, sorun yaratacak. Bu sefer mesele, daha önce Florida örneğinde olduğu gibi tek bir eyaletten kaynaklanmayacak. Üç, dört, hatta beş eyalette birden sonuçların belirlenmesi bir haftadan uzun sürebilir'' diyor.
Başkan Trump, seçimlerin ertelenebileceği şeklindeki önerisinden geri adım atmış olsa da postayla oy kullanma konusunda şüphe uyandırmayı sürdürdü.
California Üniversitesi'nden Richard Hasen, ”Eğer Trump'ın destekçilerinin çoğu sandık başında oy kullanır ve Trump seçim gecesi öne geçerse, daha önce de iddia ettiği gibi postayla kullanılan oyların hileli olduğunu söyleyip zafer ilan edebilir” diyor.
Trump kampanyası, tüm kayıtlı seçmenlere posta yoluyla oy kullanmaları için oy pusulası göndermeyi planlayan Nevada eyaletini mahkemeye verdi.
Ancak Trump, valisi Cumhuriyetçi Partili olan ve seçimin başa baş geçeceği Florida'da postayla oy kullanılmasını teşvik ediyor. Trump'ın gerekçesi, eyaletin eski valisinin mevcut valinin seçim sistemini güvenli hale getirmiş olduğu iddiası: ''İki vali de postayla kullanılan oylar konusunda harika bir sistem geliştirdi.''
Kamuoyu yoklamaları, Kasım seçimlerinde postayla oy kullanmak isteyenlerin sayısının arttığını, ancak bu yöntemin güvenilirliği konusundaki görüş ayrılığının büyüdüğünü gösteriyor.
Amerikan Enterprise Enstitüsü'nden Karlyn Bowman, ”Postayla oy kullanmak isteyen Demokrat Partili seçmenlerin sayısı, Cumhuriyetçilerden daha fazla,” diyor.
Bazı eyaletlerde oy kullanan seçmen havuzunu genişletmek, Biden'ın işine yarayacak. Florida gibi eyaletlerdeyse bunun Trump'ın lehine olması bekleniyor.
Seçim uzmanlarıysa kim kazanırsa kazansın esas meselenin her iki partinin de sonuçların güvenilir olduğunu görmesini sağlamak olduğunu söylüyor.