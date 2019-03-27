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ABD'de prestijli üniversitelerde rüşvet skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Yale Üniversitesi, ailesi giriş için bir milyon dolardan fazla rüşvet verdiği iddia edilen bir öğrenciyi okuldan attı

ABD'de Yale Üniversitesi, ailesi üniversiteye girebilmesi için bir milyon dolardan fazla rüşvet verdiği iddia edilen bir öğrenciyi okuldan attı.

BBC ile Mail and Guardian'ın haberlerine göre, ABD'deki prestijli üniversitelere kabullerle ilgili ay başında patlak veren skandalın ardından Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, okula 2018'de hileli şekilde girdiği iddiaları ortaya atılan öğrencinin kabul belgesinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetiminin, rüşvet iddialarından ilk kez Boston Federal Savcılığının geçen kasım ortasında kadın futbol takımının koçu Rudy Meredith ile ilgili bilgi edinmek istemesi üzerine haberdar olduğu ifade edildi.

Yetkililer peşine düşmeden hemen önce Yale'den ayrılan Meredith'in "sadece iki adaya" sahte sporcu tavsiyesi verdiği, adaylardan birinin Ocak 2018'de okula kabul edildiği, öğrencinin ailesinin çocuklarının üniversiteye girebilmesi için 1,2 milyon dolar rüşvet verdiğinin iddia edildiği bildirildi.

Koç Meredith'in aileyle irtibat kurmasını sağlayan ara bulucudan da 400 bin dolar aldığı ileri sürülürken, üniversitenin iddialarla ilgili soruşturma çerçevesinde öğrencinin kabul belgesinin iptaline karar verildiği kaydedildi.

Meredith'in yarın dolandırıcılık suçlamasıyla Boston'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

ABD'de ay başında aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu zengin ailelerin, çocuklarını Kaliforniya Üniversitesi (UCLA), Güney California and Georgetown gibi ülkenin önde gelen üniversitelerine sokabilmek için koçlara ve üniversite yöneticilerine rüşvet ödediği iddiaları ortaya atılmıştı.

Skandalla ilgili soruşturma kapsamında yaklaşık 50 kişi hakkında dava açıldı. 33 ebeveyn, yaklaşık 6 buçuk milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

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