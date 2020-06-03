ABD'de protestocular sokağa çıkma yasağına uymadı

Bazı kentlerde polis ve askerler de diz çökerek protestocularla dayanışma gösterdi.ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların engellenmesi için uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte gece boyunca gösteriler devam etti.

New York City'de saat 20.00'de yürürlüğe giren yasağa rağmen binlerce gösterici sokaklardaydı. Kentte önceki gün yaşanan yağma olayları üzerine sokağa çıkma yasağı saat 23.00'ten 20.00'ye çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal Muhafızları göreve çağırın" baskısına direnen ve sokaklarda asker konuşlandırılmasına karşı çıkan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından radyodan New Yorklulara seslenerek "Herkes evine gitsin ki biz de insanları güvende tutabilelim" dedi.

Ancak özellikle Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Associated Press haber ajansı, kentte yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.