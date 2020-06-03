ABD’de Protestolar Gölgesindeki Önseçimlerden Çarpıcı Sonuçlar

ABD’de Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizin ve ülke genelinde artan protesto gösterilerinin arasında Pennsylvania, Indiana, Maryland, Rhode Island, Iowa, Montana, New Mexico ve Güney Dakota ile başkent Washington Salı günü Temsilciler Meclisi ve Senato’daki koltukları da içeren parti önseçimleri için sandık başına gitti.
En önemli yarışlardan biri Iowa eyaletinde kıdemli muhafazakar Temsilciler Meclisi üyesi Steve King’in mağlubiyetiyle sonuçlandı. King’in yerine Senatör Randy Feenstra seçildi. King, Kongre’ye ilk kez seçildiği 2003 yılından itibaren kürtaj karşıtı duruşu ve özellikle yasa dışı göçmenlere yönelik ırkçı yorumlarıyla öne çıkmıştı. Ancak son dönemde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yorumları Cumhuriyetçi liderlerin King’i geçen yılın Ocak ayından itibaren komisyondaki görevlerinden uzaklaştırmalarına neden olmuştu.
Önseçimde bozguna uğrayan bir diğer isim kimliği ifşa olan eski CIA görevlisi Valerie Plame oldu. Eşi Büyükelçi Joe Wilson’un yönetimin Irak’ı işgal nedenini New York Times gazetesine yazdığı bir yazıda sorgulamasının ardından Plame’ın CIA’deki görevi ve kimliği basında yer almıştı. Plame’in kimliğinin ifşa edilmesi olayına dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin başdanışmanının da adının karışmıştı.
Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti koltuklarından biri için yarışan Plame’in yerine New Mexico eyaletinden sivil haklar avukatı Teresa Leger Fernandez seçildi.
Önseçimlerde ulusal düzeyde dikkat çeken bir yerel mücadele daha vardı. Missouri eyaletinin Ferguson kentinde seçmen Ella Jones’u kentin ilk siyah Amerikalı ve kadın belediye başkanı olarak seçti.
Ferguson, 2014’te siyah Amerikalı genç Michael Brown’un polisle tartışması sırasında vurulmasının ardından polisin siyahlara muamelesi ve ırk tartışmaları konularında sesini duyurmuştu. Jones’un seçilmesi bir diğer siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaşanan protesto gösterileriyle aynı döneme denk geldi.
Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Salı günü yapılan eyalet önseçimlerinin çoğunda önde görülüyor, böylece Biden 3 Kasım seçimleri için Demokratlar’ın başkan adaylığını resmen garantilemeye bir adım daha yaklaşmış oldu. Şubat ayında Güney Carolina önseçimlerindeki zaferinin ardından Afrika kökenli Amerikalı temsilciler Meclisi üyesi Jim Clyburn’ün de desteğini almasıyla Biden’ın Demokrat Parti başkan adaylığına kesin gözle bakılıyordu.
Corona salgınının başlamasından bu yana Salı günü yapılan önseçimler en çok eyalette oyun kullanıldığı seçimler oldu. Bu önseçimlerin ülke genelinde salgın sırasında seçime gidilmesiyle ilgili sorunları ve zorlukları yansıtması açısından 3 Kasım seçimlerinin provası niteliğinde olacağı yorumu yapılıyordu.
Önseçime giden sekiz eyalet ve başkentte posta ile oy kullanma uygulaması seçeneği güvenli bir alternatif olarak teşvik edildi ve bu uygulama yaygınlaştırıldı.
Seçimler bazı eyaletlerde protesto gösterileri nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının da uygulandığı bir döneme denk geldi. Başkent Washington ve Philedelphia kentlerinde yetkililer oy kullanmak için sokağa çıkan seçmenlerin yasakları ihlal ediyor sayılmayacaklarını açıklamıştı.