ABD’de Protestolar Gölgesindeki Önseçimlerden Çarpıcı Sonuçlar

ABD’de Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizin ve ülke genelinde artan protesto gösterilerinin arasında Pennsylvania, Indiana, Maryland, Rhode Island, Iowa, Montana, New Mexico ve Güney Dakota ile başkent Washington Salı günü Temsilciler Meclisi ve Senato’daki koltukları da içeren parti önseçimleri için sandık başına gitti.

En önemli yarışlardan biri Iowa eyaletinde kıdemli muhafazakar Temsilciler Meclisi üyesi Steve King’in mağlubiyetiyle sonuçlandı. King’in yerine Senatör Randy Feenstra seçildi. King, Kongre’ye ilk kez seçildiği 2003 yılından itibaren kürtaj karşıtı duruşu ve özellikle yasa dışı göçmenlere yönelik ırkçı yorumlarıyla öne çıkmıştı. Ancak son dönemde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan yorumları Cumhuriyetçi liderlerin King’i geçen yılın Ocak ayından itibaren komisyondaki görevlerinden uzaklaştırmalarına neden olmuştu.

Önseçimde bozguna uğrayan bir diğer isim kimliği ifşa olan eski CIA görevlisi Valerie Plame oldu. Eşi Büyükelçi Joe Wilson’un yönetimin Irak’ı işgal nedenini New York Times gazetesine yazdığı bir yazıda sorgulamasının ardından Plame’ın CIA’deki görevi ve kimliği basında yer almıştı. Plame’in kimliğinin ifşa edilmesi olayına dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin başdanışmanının da adının karışmıştı.