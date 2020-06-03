ABD'de Protestolar Sürerken Pentagon'a Yönelik Eleştiriler Artıyor

Basına sızdırılan bir ses kaydına göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper, siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra patlak veren protestoları “savaş meydanı” olarak nitelendirdi. Esper’ın bu ifadeleri ve polisin, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınlarındaki bir kilise önünde Pentagon yetkilileri eşliğinde fotoğraf çektirmeden önce bölgedeki barışçı protestolara sert şekilde müdahale etmesi, eleştirilerin odağında.

Gazetecilere sızdırıldığı aktarılan ses kaydında Esper’ın, “Savaş meydanını ne kadar çabuk toparlayıp baskınlık kurarsan, alan o kadar çabuk boşalır ve normale dönebiliriz” şeklinde konuştuğu belirtiliyor. Söz konusu ses kaydı, Esper’ın, protestoların Washington da dahil ülke genelinde birçok kentte devam ettiği sırada Beyaz Saray’la yaptığı bir telefon görüşmesine ait.

Kimliğini gizli tutan üst düzey bir savunma yetkilisi, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldan uzun süre asker üniforması altında görev yapmış olan Esper için “savaş meydanı” tabirinin oldukça sık kullanılan bir ifade olduğunu, askeri birliklerin görev yaptığı alanların bu ifadeyle tanımlandığını söyleyerek buna başka bir anlam yüklenmemesi gerektiğini savundu.