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ABD'de Protestolara Destek Azaldı

29.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

Reuters/Ipsos’un anketine göre Amerikalılar’ın ırkçılık karşıtı protestolara verdiği destek azaldı. Trump’ın protestolara karşı yaklaşımını eleştirenlerin sayısında da düşüş görüldü

ABD'de Protestolara Destek Azaldı

Amerika’da siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde yaşamını yitirmesiyle başlayan ve haftalar süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara destek azaldı. Amerikalılar’ın yarısından fazlası ise Başkan Donald Trump’ın protestolara karşı yaklaşımını hala eleştiriyor.

Reuters haber ajansıyla Ipsos araştırma şirketinin 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlediği anketin sonuçlarına göre, yetişkin Amerikalılar’ın yüzde 52’si, Mayıs ayında Minneapolis’te siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken ölümüne tepki olarak ortaya çıkan ve ilk haftalarda büyüyerek yayılan protestoların azalarak da olsa devam etmesine hala destek veriyor. Bu oran, protestoların başlangıcında, Haziran ayının ortalarında yüzde 60’ın üzerindeydi.

Başta Portland olmak üzere Chicago ve Seattle dahil bazı kentlere, yerel yönetimlerin itirazlarına rağmen federal güvenlik güçleri gönderen Başkan Donald Trump’ın protestolara karşı yaklaşımını eleştirenlerin oranıysa yüzde 54 olarak kaydedildi. Haziran ayının ortalarında bu oran yüzde 58 olarak belirlenmişti.

Trump’ın protestolara yönelik adım ve politikalarına destekse çok büyük oranda Cumhuriyetçiler’den gelmeye devam ediyor. Protestoların yayılmaya başladığı Haziran ayında Trump’ın olaylara yaklaşımına Cumhuriyetçiler’den gelen destek yüzde 67 iken, bu hafta yapılan anketin sonuçlarında Cumhuriyetçiler’in yüzde 78’inin Trump’ı bu konuda desteklediği gözlemlendi.

Her on Demokrat’tan dokuzu ise Trump’ın protestolara karşı tutumunu eleştiriyor. Bu oranın Haziran ayından bu yana değişmemiş olması da dikkat çekiyor.

Ülkede tartışma yaratan, federal polislerin eyalet yönetimlerinin onayı olmaksızın protestolara karşı bazı kentlerde devreye sokulması kararı, Amerikalılar’ın yüzde 42’sine göre Trump’ın başkanlık seçimleri öncesinde destek alma çabasının bir parçası. Yüzde 39’luk bir grup ise Trump’ın söz konusu kentlerde asayişi yeniden sağlama amacıyla federal güçleri görevlendirdiği görüşünde.

Ankete katılanların yüzde 19’u ise bu kararın ardında yatan nedenden emin olamadıklarını belirtti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki görüş farklılığı bu hususta da net bir şekilde gözlemlendi. Ulusal çapta Demokratlar’ın yüzde 73’ü başkanın Portland’a ve diğer kentlere federal polis göndererek seçimler öncesinde siyasi kazanım elde etmeyi amaçladığını düşünürken, Cumhuriyetçiler’in yüzde 76’si federal güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerde asayişi sağlama görevini yürüttüğünü savunuyor.

Trump’a genel destek oranı da şu an, bu yıl en düşük seviyeye inmiş durumda. Son araştırmalara göre, Amerikalılar’ın yüzde 38’i Trump’ın genel performansını onaylıyor. 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump’ın muhtemel rakibi Demokrat Joe Biden’a destek oranı ise Trump’ın dokuz puan önünde.

Anket Amerika genelinde 1115 kişinin katılımıyla hazırlandı.

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