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ABD'de Protestoların Gölgesinde 8 Eyalet ve DC'de Ön Seçimler Yapılıyor

03.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Amerika’da bir yandan sokaklarda polis şiddeti karşıtı gösteriler sürerken diğer yanda 8 eyalette ve başkent Washington’da bugün, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partinin ön seçimleri yapılacak

ABD'de Protestoların Gölgesinde 8 Eyalet ve DC'de Ön Seçimler Yapılıyor

Amerika’da bir yandan sokaklarda polis şiddeti karşıtı gösteriler sürerken diğer yanda 8 eyalette ve başkent Washington’da bugün, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partinin ön seçimleri yapılacak.

Bu seçimlerden dördü daha önce Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.

Oylama sonucunda, bu eyaletlerin Başkan adayının yanısıra 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi koltukları için aday olacak isimler de belirlenecek.

Demokratların aday adayı Joe Biden, bu eyaletlerde seçimleri kazanması halinde teknik olarak da adaylığını garantileyen sayıda delegeye ulaşabilir ve yapılacak seçimlerde Başkan Donald Trump’ın karşısında aday olabilir.

Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Joe Biden, hali hazırda Demokratların adayı olmayı hemen hemen garantilemiş durumda olan bir isim.

Biden’ın en güçlü rakibi olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, bu eyaletlerde de oy pusulalarında yer alacak ve Ağustos ayında yapılacak Demokratların ulusal kongresi için delege elde etmeye çalışacak.

Sanders bugün yapılacak eyaletlerde önde çıkması halinde zor da gözükse, teknik olarak Haziran ve Temmuz’daki seçimlerde alınacak sonuçlarla birlikte Biden’ın adaylığını önleyebilme şansına sahip olacak.

Biden’ın 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde, Trump’ın karşısında resmen aday olabilmesi için 425 delege daha kazanması ve toplamda 1991 delegenin oyunu garantilemesi gerekiyor.

Indiana, Maryland, Rhode island ve Idaho’da seçmenler sandık başına gidebilecekleri gibi ön seçimler için posta yoluyla da oy kullanabiliyorlar. Bu eyaletler dışında bugün Iwoa, Montana, New Mexico, South Dakota ve Washington’da da ön seçimler yapılıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle seçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarını posta yöntemiyle kullanacağı tahmin ediliyor.

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