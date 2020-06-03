ABD'de Protestoların Gölgesinde 8 Eyalet ve DC'de Ön Seçimler Yapılıyor

Amerika’da bir yandan sokaklarda polis şiddeti karşıtı gösteriler sürerken diğer yanda 8 eyalette ve başkent Washington’da bugün, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partinin ön seçimleri yapılacak.

Bu seçimlerden dördü daha önce Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.

Oylama sonucunda, bu eyaletlerin Başkan adayının yanısıra 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi koltukları için aday olacak isimler de belirlenecek.

Demokratların aday adayı Joe Biden, bu eyaletlerde seçimleri kazanması halinde teknik olarak da adaylığını garantileyen sayıda delegeye ulaşabilir ve yapılacak seçimlerde Başkan Donald Trump’ın karşısında aday olabilir.

Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Joe Biden, hali hazırda Demokratların adayı olmayı hemen hemen garantilemiş durumda olan bir isim.

Biden’ın en güçlü rakibi olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, bu eyaletlerde de oy pusulalarında yer alacak ve Ağustos ayında yapılacak Demokratların ulusal kongresi için delege elde etmeye çalışacak.