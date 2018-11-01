ABD'de rehabilitasyon merkezindeki virüs can almayı sürdürüyor

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde geçen hafta ortaya çıkan virüs salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 10'a ulaştı.

New Jersey eyaletine bağlı Passaic kentindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki çocuklara bulaştığı tespit edilen adenovirüs adlı virüs can almaya devam ediyor.

New Jersey Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, toplamda 27 çocukta bu virüse rastlandığı ifade edildi.

Soğuk algınlığına benzer semptomları olan adenovirüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümle sonuçlanabiliyor.

