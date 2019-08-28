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ABD’de rehine krizi: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı.

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.
Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı. Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvelik çemberi oluşturdu. Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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