ABD'de Rekor Düzeyde İşsizlik Yardımı Başvurusu

Amerika’da işsizlik yardımı için başvuranların sayısı, Corona virüsü salgınının ülkede baş gösterdiği Mart ayından bu yana ilk kez geçen hafta yeniden artış gösterdi.

Bir haftada 1 milyon 400 bin Amerikalı işsizlik yardımlarından yararlanabilmek için başvuruda bulundu.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizde işsizlik yardımı için ayrılan, kişi başına haftalık 600 dolarlık federal yardım programı bu hafta sona eriyor.

Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, halen 32 milyon Amerikalı’nın işsizlik yardımı aldığı belirtildi. Ancak bazı eyaletlerde işsizlik yardımı alanların sayısının hem federal yardım hem de eyalet yardımı göz önünde bulundurulduğunda sisteme iki kez girilmiş olabileceği tahmin edildiğinden, uzmanlar gerçek rakamın 25 milyona yakın olduğu görüşünde.

Ülkede son 18 haftadır, işsizlik yardımı başvuruları haftalık olarak 1 milyonun üzerinde seyretti. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık işsizlik başvurusu geçen hafta 1 milyon 400 bin olarak kayıtlara geçerken, bir önceki hafta bu rakam 1 milyon 300 bindi.