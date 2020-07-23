ABD'de Rekor Düzeyde İşsizlik Yardımı Başvurusu

Amerika’da işsizlik yardımı için başvuranların sayısı, Corona virüsü salgınının ülkede baş gösterdiği Mart ayından bu yana ilk kez geçen hafta yeniden artış gösterdi.
Bir haftada 1 milyon 400 bin Amerikalı işsizlik yardımlarından yararlanabilmek için başvuruda bulundu.
Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizde işsizlik yardımı için ayrılan, kişi başına haftalık 600 dolarlık federal yardım programı bu hafta sona eriyor.
Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, halen 32 milyon Amerikalı’nın işsizlik yardımı aldığı belirtildi. Ancak bazı eyaletlerde işsizlik yardımı alanların sayısının hem federal yardım hem de eyalet yardımı göz önünde bulundurulduğunda sisteme iki kez girilmiş olabileceği tahmin edildiğinden, uzmanlar gerçek rakamın 25 milyona yakın olduğu görüşünde.
Ülkede son 18 haftadır, işsizlik yardımı başvuruları haftalık olarak 1 milyonun üzerinde seyretti. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık işsizlik başvurusu geçen hafta 1 milyon 400 bin olarak kayıtlara geçerken, bir önceki hafta bu rakam 1 milyon 300 bindi.
Diğer taraftan, salgın öncesinde haftalık işsizlik yardımı başvurularının hiçbir zaman 700 binin üzerinde çıkmadığı belirtiliyor.
Serbest çalışanlara da ülkede ilk kez federal işsizlik yardımı imkanı sunulurken, bu kişilerin aldığı yardım ayrı bir program çerçevesinde yürütüldüğünden haftalık raporlara bu rakamlar yansıtılmıyor.
Amerika genelinde kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasının ardından birçok işletme yeniden faaliyete geçerken, ülkede Corona virüsü vakaları da yeniden artışa geçti. Bu da bazı işletmelerin yeniden kapanma kararı almasına neden olduğundan, işsizlik rakamlarında da önümüzdeki haftalarda da artış gözlemlenmesi bekleniyor.
Federal yönetimin işsizlere sunduğu haftalık 600 dolarlık yardımın yanı sıra, küçük işletmelere de pandemi sürecinde küçük çaplı bir yardım programı sunan Kongre, gelecek hafta sona erecek yardımların süresini uzatma konusunu görüşüyor.
Mevcut işsizlik yardımının, birçok çalışana normal maaşlarından daha fazla ödeme sunduğundan, Cumhuriyetçiler bunun Amerikalılar’ı işlerine geri dönmemeye teşvik ettiğini savunuyor. Bu nedenle de olası bir ek yardımın şu an sunulandan daha düşük oranda olması bekleniyor.
Ancak sözkonusu yardımlar, işlerini kaybeden ve geri dönme şansı olmayan Amerikalılar’ın şu an en önemli mali desteği haline dönüştü.