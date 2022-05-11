ABD’de Rekor Enflasyon Hafif Geriledi

ABD’de Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu ve son 40 yılın zirvesine ulaştıktan sonra az da olsa geriledi. Nisan ayı aylık enflasyonu da yüzde 0,3 olarak tespit edildi.

ABD’de son dönemde ekonomi dünyasındaki bir numaralı konu ülkede 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon oranıydı. Başkan Joe Biden yönetimi bir süredir enflasyonla mücadele konusunda çaba sarf ederken ABD Merkez Bankası da (FED) enflasyon artışını frenlemek için faiz yükseltme yoluna gitti.

Atılan adımlar neticesinde Nisan ayı itibariyle enflasyonda ufak bir gerileme görüldü. Buna karşın enflasyon yine de beklentilerin üzerinde seyretti. Nisan ayı enflasyon verileri açıklanmadan önce beklenti enflasyonun yüzde 8,1 olacağı şeklindeydi.

Uzmanlar FED’in kararı dışında Çin’de salgın önlemleriyle birlikte azalan enerji talebinin petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüşe neden olmasının da enflasyon rakamına etki ettiğini belirtiyor. Bir önceki ay ABD’de yıllık bazda enflasyon yüzde 8,5’le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu verilerle birlikte ABD’de enflasyon 7 aydır yüzde 6’nın üzerinde seyrediyor.

Nisan ayında çekirdek enflasyon oranı da 0,6 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon oranı da 6,2 oldu. Çekirdek enflasyon oranları da beklentilerin yüzde 0,2 üzerinde geldi.

Halkın enflasyonu en net hissettiği alanlardan biri olan kira artışlarında da geçen ay yüzde 0,5 oranında artış görüldü. Bu da kiralarda 2006 yılından bu yana bir ayda görülen en yüksek artış olarak kayda geçti.

Ülkede son bir ayda sağlık hizmetlerinde de fiyatlar arttı. Amerikalılar son bir ayda hastane ücretlerinde yüzde 0,5, doktor ziyaretlerinde de yüzde 0,2 oranında fiyat artışıyla karlı karşıya kaldı.

ABD’de son bir ayda giyim ve haberleşme sektöründeyse fiyatlarda gerileme görüldü.

