ABD’de Rekor Ticaret Açığı

Amerika’da Kasım ayında ihracatın yavaşlaması ve ithalatın rekor seviyede yükselmesi nedeniyle ticaret açığı 80,2 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Kasım ayındaki açık Ekim ayına oranla yüzde 19,3 arttı. Ekim ayında açık 67,2 milyar dolarken Eylül ayında açıklar tüm zamanların en yüksek rekoru olan 81,4 milyar dolara ulaşmıştı.

Dış ticaret açığının geçen yıla göre yüzde de 28,6 oranında artmasının nedeni olarak ABD’nin 2021’in ilk 11 ayı boyunca ekonomik toparlanmada diğer ülkeleri geride bırakarak ithalat talebini ihracata oranla daha hızlı arttırması gösteriliyor.

İşsizlik maaşı başvuruları 2021’in son haftasında arttı

İşsizlik maaşı başvuruları ise 2021’in son haftasında arttı. Amerika Çalışma Bakanlığı 1 Ocak’ta sona eren haftanın işsizlik maaşı başvurularını açıkladı. Verilere göre 2021’in son haftasında işsizlik maaşına başvurular 7.000 artarak 207 bine yükseldi. Ancak yine de bu sayı, pandeminin ABD ekonomisini vurmadan önceki dönemdekinden daha düşük seviyede. Pandemi öncesindeki dönemde, örneğin Mart 2020’de bu rakam 220 bin civarındaydı.

Son derece bulaşıcı olan Omikron varyantının da bugüne kadar işten çıkarmalara etkisi olmamış görünüyor.

ABD’de 25 Aralık’ta sona eren haftada 1 milyon 800 bin Amerikalı işsizlik yardımına başvurmuştu. Amerika’da Kasım ayında 10,6 milyon iş ilanı yayınlandı. Bu, son 21 yıldır kaydedilen en fazla sayı.

Ülkede Kasım ayında bir başka rekor kaydedildi ve 4 milyon 500 bin Amerikalı işinden ayrıldı. Bu durum, işinden ayrılanların daha iyi fırsatlar için umudu olduğuna dair işaret olarak yorumlanıyor.

İstihdam piyasası geçen yılki salgın durgunluğunu geride bıraktı. 2020’nin Mart ve Nisan aylarında 22 milyondan fazla kişi işinden ayrılmış ve işsizlik oranı %14,8’e fırlamıştı. Ancak hükümetin ekonomik toparlanma için attığı adımlar, aşıların piyasaya çıkması ekonomideki toparlanmanın da fitilini ateşledi.

ABD’de ekonomisine Nisan 2020’den bu yana 18,5 milyon iş sahası eklendi. Ancak yine de Amerika’da pandemi öncesine göre 3 milyon 900 bin kişi hala işsiz. Ekonomistler Cuma günü açıklanacak istihdam raporunda ise Aralık ayında 400 bin yeni istihdam eklenmesini bekliyor.

