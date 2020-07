ABD’de Rekor Vaka Artışlarının Gölgesinde Okul Tartışması

Alabama, Florida ve Kuzey Carolina, son 24 saatte Corona virüsünden can kaybı sayısında rekor artış yaşadı. Böylece Nisan ortasından bu yana ilk kez ölü sayısında ülke genelinde artış kaydedilmiş oldu.

Can kaybının günlük artışında rekor kıran diğer iki eyalet Alabama ve Kuzey Carolina’ydı. Alabama’da 40 ölüm ve Kuzey Carolina’da da 35 ölüm yaşandı. Böylece her iki eyalette de toplam ölü sayısı 1.100’ü geçmiş oldu.

Florida Salı günü Corona virüsü bağlantılı 133 yeni ölümle yeni bir rekor kırdı ve eyaletteki toplam ölü sayısı 4.500’e çıktı. Florida son olarak 9 Temmuz’da 120 can kaybıyla rekor kırmıştı.

Eyalette son iki haftada vaka sayılarında yüzde 28’in üzerinde artış görüldü. California’da bugüne dek 329 binden fazla vaka ve 7 binden fazla can kaybı kayda geçti. Hastaların yüzde 20’si de yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldı.

3 Kasım’daki seçimlere yaklaşılırken Başkan Trump’ın kampanya ekibi, okulların açılarak bire bir eğitimin yeniden başlamasını, ebeveynlerin işyerlerine dönmesini sağlayarak ekonomiyi canlandıracak ve Trump’ın yeniden seçilme şansını arttıracak bir unsur olarak görüyor.

New York eyaleti günlük vaka oranının toplam test sayısının yüzde 5’inin altında kaldığı bölgelerde okulları yeniden açmayı planlıyor. Bir dönem salgının ABD’deki merkezi olan New York, geçen hafta vaka sayısının düştüğü dört eyaletten biri oldu. Maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulan New York’ta, Mart ayından bu yana son 24 saatte ilk kez Corona virüsü kaynaklı ölüm yaşamadı.

Vali Andrew Cuomo, eyaletin karantina listesine Minnesota, New Mexico, Ohio ve Wisconsin eyaletlerini de aldı. New York’a 22 eyaletten giden yolculara 14 gün zorunlu karantina uyguluyor.

Florida ise rekor vaka sayısına ve artan ölüm oranına rağmen Ağustos ayında okullarda bire bir eğitime başlamayı planlıyor. Pazar günü 15 bin yeni vaka ile rekor artış yaşanmıştı. Pazartesi yeni vaka sayısı 12 bine bugün de 9 bine düştü.

Virginia eyaletinin Loudoun ilçesinde ise bir grup öğretmen eyaletin iki gün fiziksel olarak okula gidilmesini ve diğer günler online eğitim yapılmasını içeren planını protesto etti. Laboratuvar önlükleri ve yüz kalkanları giyen öğretmenler ‘‘yeni okul üniformalarımız’’ yazan pankartlar taşıdı.