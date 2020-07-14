ABD’de Rekor Vaka Artışlarının Gölgesinde Okul Tartışması

ABD’de günlük vaka sayısında rekor artışlar yaşanırken okulların yeni eğitim dönemine nasıl geçeceğiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Reuters haber ajansının verilerine göre geçen hafta ABD’nin 50 eyaletinden 46’sında vaka sayıları, bir önceki haftaya göre arttı. Temmuz ayında şu ana kadar 28 eyalet yeni vakalarda günlük rekor artışı kaydetti.

Alabama, Florida ve Kuzey Carolina, son 24 saatte Corona virüsünden can kaybı sayısında rekor artış yaşadı. Böylece Nisan ortasından bu yana ilk kez ölü sayısında ülke genelinde artış kaydedilmiş oldu.

Günlük vaka sayılarındaki artışsa altı hafta önce özellikle güney ve batıdaki eyaletlerde başlamıştı. Bunlar arasında önlemlerin kaldırılması konusunda hızlı davranan Arizona, California, Florida ve Teksas var.

3 milyon 300 binden fazla vakayla ABD, Peru ile birlikte nüfusa oranla en yüksek vaka sayısı görülen ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. 135 binden fazla kişinin öldüğü ABD, en fazla ölüm oranına sahip 20 ülke arasında ise yedinci sırada.