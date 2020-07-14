ABD’de Rekor Vaka Artışlarının Gölgesinde Okul Tartışması

ABD’de günlük vaka sayısında rekor artışlar yaşanırken okulların yeni eğitim dönemine nasıl geçeceğiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Reuters haber ajansının verilerine göre geçen hafta ABD’nin 50 eyaletinden 46’sında vaka sayıları, bir önceki haftaya göre arttı. Temmuz ayında şu ana kadar 28 eyalet yeni vakalarda günlük rekor artışı kaydetti.
Alabama, Florida ve Kuzey Carolina, son 24 saatte Corona virüsünden can kaybı sayısında rekor artış yaşadı. Böylece Nisan ortasından bu yana ilk kez ölü sayısında ülke genelinde artış kaydedilmiş oldu.
Günlük vaka sayılarındaki artışsa altı hafta önce özellikle güney ve batıdaki eyaletlerde başlamıştı. Bunlar arasında önlemlerin kaldırılması konusunda hızlı davranan Arizona, California, Florida ve Teksas var.
3 milyon 300 binden fazla vakayla ABD, Peru ile birlikte nüfusa oranla en yüksek vaka sayısı görülen ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. 135 binden fazla kişinin öldüğü ABD, en fazla ölüm oranına sahip 20 ülke arasında ise yedinci sırada.
Florida’da günlük ölü sayısında rekor
Florida Salı günü Corona virüsü bağlantılı 133 yeni ölümle yeni bir rekor kırdı ve eyaletteki toplam ölü sayısı 4.500’e çıktı. Florida son olarak 9 Temmuz’da 120 can kaybıyla rekor kırmıştı.
Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimleri için resmen Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak ilan edileceği Parti Kurultayı da Florida’da yapılacak. Reuters haber ajansına konuşan parti içinden iki kaynak Florida’daki vaka artışlarını göz önünde bulundurularak etkinliğin kapalı mekanda değil açık havada yapılmasının planlandığını aktardı.
Can kaybının günlük artışında rekor kıran diğer iki eyalet Alabama ve Kuzey Carolina’ydı. Alabama’da 40 ölüm ve Kuzey Carolina’da da 35 ölüm yaşandı. Böylece her iki eyalette de toplam ölü sayısı 1.100’ü geçmiş oldu.
California kısıtlamalara geri dönüyor
California eyaletinde de Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle valilik barlar, restoranların kapalı kısımları, spor salonları ve kiliselerin bina içlerindeki faaliyetlerinin yeniden kapatılması kararı aldı.
Eyalette son iki haftada vaka sayılarında yüzde 28’in üzerinde artış görüldü. California’da bugüne dek 329 binden fazla vaka ve 7 binden fazla can kaybı kayda geçti. Hastaların yüzde 20’si de yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldı.
Alınan kararla alışveriş merkezleri, restoranların kapalı bölümleri, kuaförler, güzellik salonları, müzeler, sinema ve tiyatro ve benzeri salonlar, oyun salonları ve benzeri tüm kapalı alan içeren mekanların yeniden kapatılması kararlaştırıldı.
Eyaletin Los Angeles ve San Diego şehirlerinde de ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin online ortamda devam etmesi kararı alındı. Söz konusu kararın 720 bin civarında öğrenciyi kapsadığı ifade ediliyor.
Alınan tedbir kararlarının eyaletin 30 civarındaki bölgesinde geçerli olacağı, bunun da eyalette yaşayanların yüzde 80’inin yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağı anlamına geleceği ifade ediliyor.
Ölü ve vaka sayısındaki artışlar California ve Wisconsin’deki eğitimcileri birkaç hafta sonra başlayacak yeni eğitim yılında sınıflara geri dönülmesindense, çevrimiçi eğitimle yola devam edilmesi seçeneğine yaklaştırıyor.
Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinden Teksas’ın Fort Bend ilçesine kadar birçok bölge, California’ın iki büyük okul bölgesi Los Angeles ve San Diego’nun çevrimiçi eğitim kararına katıldı.
Philadelphia’dan 2021’e kadar kalabalık etkinliklere yasak
Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney ise Salı günü geniş çaplı toplumsal etkinlikleri 2021 yılının Şubat ayı sonuna kadar yasakladıklarını açıkladı.
Belediye Başkanı yasağın 50 ve daha fazla kişinin bir araya geldiği kamusal alan etkinliklerini kapsadığını; bunlar arasında festival, geçit töreni, konser, karnaval, fuar ve bit pazarlarının da olduğunu duyurdu.
Kenney, bu etkinliklerin ne zaman başlayacağıyla ilgili takviminse en kısa sürede açıklanacağını kaydetti.
Kenney, protesto gösterilerinin ve anayasanın ifade özgürlüğü maddesinin kapsamına giren faaliyetlerin yasaklanmadığını belirtti. Özel mülklerde 25’ten az kişinin bir araya gelmesine de kamu sağlığı önlemleri takip edildiği sürece izin verileceğini belirtti.
Yeni eğitim öğretim yılına çevrimiçi başlanması kararı, okul bölgelerinin Başkan Donald Trump’la ters düşmelerine neden oluyor. Başkan Trump, öğrencilerin sınıfa dönmesi kararını almayan okul bölgelerini federal yardımları kesmekle ya da vergi muafiyetini kaldırmakla tehdit etmişti.
3 Kasım’daki seçimlere yaklaşılırken Başkan Trump’ın kampanya ekibi, okulların açılarak bire bir eğitimin yeniden başlamasını, ebeveynlerin işyerlerine dönmesini sağlayarak ekonomiyi canlandıracak ve Trump’ın yeniden seçilme şansını arttıracak bir unsur olarak görüyor.
New York eyaleti günlük vaka oranının toplam test sayısının yüzde 5’inin altında kaldığı bölgelerde okulları yeniden açmayı planlıyor. Bir dönem salgının ABD’deki merkezi olan New York, geçen hafta vaka sayısının düştüğü dört eyaletten biri oldu. Maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulan New York’ta, Mart ayından bu yana son 24 saatte ilk kez Corona virüsü kaynaklı ölüm yaşamadı.
Vali Andrew Cuomo, eyaletin karantina listesine Minnesota, New Mexico, Ohio ve Wisconsin eyaletlerini de aldı. New York’a 22 eyaletten giden yolculara 14 gün zorunlu karantina uyguluyor.
Florida ise rekor vaka sayısına ve artan ölüm oranına rağmen Ağustos ayında okullarda bire bir eğitime başlamayı planlıyor. Pazar günü 15 bin yeni vaka ile rekor artış yaşanmıştı. Pazartesi yeni vaka sayısı 12 bine bugün de 9 bine düştü.
Virginia eyaletinin Loudoun ilçesinde ise bir grup öğretmen eyaletin iki gün fiziksel olarak okula gidilmesini ve diğer günler online eğitim yapılmasını içeren planını protesto etti. Laboratuvar önlükleri ve yüz kalkanları giyen öğretmenler ‘‘yeni okul üniformalarımız’’ yazan pankartlar taşıdı.