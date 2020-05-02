ABD'de Remdesivir’in Corona Hastalarında Acil Kullanımına Onay

ABD Başkanı Donald Trump Remdesivir adlı antiviral ilacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durumlarda Corona virüsü hastalarında kullanılmak üzere onay aldığını açıkladı.
Gilead Sciences adlı ilaç firmasının ürettiği Remdesivir aslında Ebola virüsünün tedavisinde kullanılmıştı. Antiviral ilaç bir süredir durumu kritik olan Corona virüsü hastalarında deneniyordu. İlacın hastalığın erken aşamalarında kullanıldığı vakalarda etkili olduğu görülmüştü.
Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Gilead Sciences ilaç firmasının Genel Müdürü Daniel O’Day ile bir araya geldi. O’Day FDA’den gelen onayı “önemli bir ilk adım” olarak değerlendirdi. Firma olarak hastaların tedavisine destek amacıyla 1 milyon ampul bağışlayacaklarını belirtti.
Başkan Yardımcısı Mike Pence de 1 milyon ampulün Pazartesi gününden itibaren hastanelere dağıtılmaya başlanacağını söyledi.
FDA Başkanı Stephen Hahn da ilaç için verilen onayı klinik açıdan önemli bir ilerleme olarak niteledi. Hahn, dün yaptığı açıklamada, ilaçla ilgili verilerin ‘’ışık hızında’’ değerlendirilmesi için çalıştıklarını söylemişti.
Çalışmalar umut verici
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün açıkladığı araştırma verilerine göre, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan ve Remdesivir verilen hastaların akciğer komplikasyonları, plasebo yani ‘’boş-etkisiz ilaç’’ verilenlere göre yüzde 32 daha hızlı iyileşti. Çalışmaya 1063 hasta dahil edildi. Hastaların yarısı için iyileşme süresi 11 gün oldu. Plasebo grubundakiler ise 15 günde iyileşebildi.
Üretici firma Gilead da kendi çalışmalarından çıkan bir sonuca göre 5 günlük ilaç tedavisinin 10 günlük ilaç tedavisi kadar yeterli olduğunu duyurmuştu. Hastaların çoğu 5 günlük ilaç alıp 10 gün sonunda ilerleme kaydetti. 10 gün ilaç alanlar da 11 gün sonunda. Yani hastanın toparladığı sürede sadece bir günlük bir fark ortaya çıktı.
İki haftanın sonunda 5 günlük ilaç tedavisi olanların yüzde 64.5’i iyileşti. 10 gün tedavi alan hastaların da 53,8’i iyileşti.
Firmanın verileri ayrıca semptomlar ortaya çıkmaya başlayınca daha erken başlanan ilaç tedavisinin, ağır Covid hastalarının, hastalığın ileri safhalarında ilaca başlatılanlara göre hastaneden daha çabuk çıktığını gösterdi. Ancak Gilead’ın çalışması plasebo kontrollü yapılmadı Yani, etkisiz ilaç verilen hasta grubuna yer verilmedi.