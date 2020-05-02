ABD'de Remdesivir’in Corona Hastalarında Acil Kullanımına Onay

ABD Başkanı Donald Trump Remdesivir adlı antiviral ilacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durumlarda Corona virüsü hastalarında kullanılmak üzere onay aldığını açıkladı.

Gilead Sciences adlı ilaç firmasının ürettiği Remdesivir aslında Ebola virüsünün tedavisinde kullanılmıştı. Antiviral ilaç bir süredir durumu kritik olan Corona virüsü hastalarında deneniyordu. İlacın hastalığın erken aşamalarında kullanıldığı vakalarda etkili olduğu görülmüştü.

Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da Gilead Sciences ilaç firmasının Genel Müdürü Daniel O’Day ile bir araya geldi. O’Day FDA’den gelen onayı “önemli bir ilk adım” olarak değerlendirdi. Firma olarak hastaların tedavisine destek amacıyla 1 milyon ampul bağışlayacaklarını belirtti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de 1 milyon ampulün Pazartesi gününden itibaren hastanelere dağıtılmaya başlanacağını söyledi.

FDA Başkanı Stephen Hahn da ilaç için verilen onayı klinik açıdan önemli bir ilerleme olarak niteledi. Hahn, dün yaptığı açıklamada, ilaçla ilgili verilerin ‘’ışık hızında’’ değerlendirilmesi için çalıştıklarını söylemişti.