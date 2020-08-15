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ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu

15.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Pentagon, Amerikan Donanması bünyesinde faaliyet gösterecek olan UFO gözlem biriminin resmen kurulduğunu duyurdu.

ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu

Birimin öncelikli amacı Amerikan hava sahasını casusluk faaliyetlerine karşı korumak.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde resmi UFO gözlem birimi kuruldu. Bakanlık Sözcüsü Susan Gough, resmi adı "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu" olan birimin başlıca görevinin, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını daha iyi anlamak olduğunu ifade etti. Ancak yetkililer, burada "tanımlanamayan fenomen" olarak adlandırılan objelerin uçan daireler ya da uzaylılar değil, casusluk faaliyeti için kullanılan insansız hava aracı (İHA) ve benzeri yeni teknolojiler olduğunu belirtiyor.

ABD Donanmasına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan çalışma grubunun, "Tanımlanamayan cisimleri bulmak, analiz etmek ve bunları bir katalog haline getirmek"ten sorumlu olduğunu belirten Susan Gough, Pentagon'un ABD hava sahasına izinsiz olarak giren her objeyi çok ciddiye aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Amerikan Senatosunun konuyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine, o dönem henüz resmiyet kazanmamış bir UFO gözlem birminin varlığı ortaya çıkmıştı. Bu oluşum, bundan böyle Pentagon'a bağlı olarak resmi statüde faaliyetlerini sürdürmeye başlamasıyla Amerikan Kongresi tarafından denetlenebilir hale gelecek.

AFP / ET,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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