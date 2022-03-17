ABD’de Rus uranyumuna ithalat yasağı tasarısı

Cumhuriyetçi senatörler, ABD’nin Rus uranyumu ithal etmesini yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.

Tasarı, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya’nın dünyanın birçok yerindeki enerji santrallarına teknoloji ve yakıt sağlayan nükleer enerji şirketi Rosatom’a yaptırım uygulanmasını değerlendirdiği sırada geldi.

Yönetimin petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın da aralarında olduğu Rusya’dan enerji ithalatı yasağına, uranyum henüz dahil değil.

Tasarıyı sunan Senatör John Barrasso, "Rus petrol, doğalgaz ve kömürünün ithalatını yasaklamak önemli bir adım olsa da son adım olmamalı’’ dedi.

Senatör Barrasso, ABD’de uranyum madenciliğinin canlandırılmasından fayda sağlayacak eyaletlerden Wyoming’i temsil ediyor.

Barrasso, Rusya’dan uranyum ithalatının yasaklanmasının Rusya’nın savaş mekanizmasına daha fazla kaynak ayırmasını önleyeceğini, Amerikan uranyum üretimini canlandıracağını ve ulusal güvenliği güçlendireceğini kaydetti.

ABD 90 nükleer reaktörle dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla nükleer reaktöre sahip ve uranyum ithalatına bağımlı durumda. Enerji Enformasyon Dairesi’ne (EIA) göre 2020’de Rusya’dan alınan uranyum, ABD’nin ithal ettiği uranyumun yüzde 16’sını, Kanada ve Kazakistan’dan ithal edilenlerse yüzde 22’şerini oluşturuyordu.

Rusya aynı zamanda yüzde 20 oranını bulan zenginleştirilmiş ve gelişmiş nükleer santrallarda kullanılabilecek, bu on yılda ya da 2030’larda geliştirilebilecek bir tür uranyum yakıtını (HALEU) da tedarik ediyor.

Bir yasağın devreye girmesi durumunda ABD’nin HALEU tedarik edebilmek için daha fazla yerli kapasite oluşturması gerekiyor.

ABD Enerji Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden biri olan ve Başkan Biden tarafından nükleer enerjiden sorumlu bakan yardımcılığına aday gösterilen Kathryn Huff, bugün yapılan adaylık oturumunda Barrosso’ya "Uranyum dahil kritik yakıtlarımızın istikrarsız, güvenilmez kaynaklardan uzaklaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nükleer enerji sektörünün önemli ticaret gruplarından Nükleer Enerji Enstitüsü ABD’de uranyum endüstrisinin gelişmesini destekliyor.

Ancak birçok çevre dostu grup ve yerli topluluklar endüstrinin ülkenin batısında topraklarını genişletmesine karşı çıkıyor.

