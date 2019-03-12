ABD’de ‘Rüşvetle Öğrenci’ Skandalı

Amerika, eğitim skandalıyla karşı karşıya. Bazı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin prestijli üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını kaydettikleri, ya da kaydettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Üst düzey yöneticiler, ödüllü oyuncular ve profesyonel sporcuları da kapsayan sahtecilik ve rüşvet soruşturması kapsamında 32’si çocuklarını iyi okullara sokmaya çalışan aile üyeleri olmak üzere toplam 46 kişi suçlanıyor.

Dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması, SAT puanlarında sahtecilikten, atletik başarı kontenjanında sahte spor başarısı göstererek kayıt olunmasını içeren suçlamaları kapsıyor.

“Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Felicity Huffman ve “Bizim Ev” dizisi oyuncusu Lori Loughlin de Boston’daki federal mahkeme tarafından suçlanan isimler arasında yer alıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Felicity Huffman ve eşinin, en büyük kızlarını istedikleri üniversiteye kaydettirebilmek için bağış adı altında rüşvet verdiklerini kabul ettikleri bildirildi. SAT, Amerika’da üniversiteye giriş için gerekli olan bir sınav.