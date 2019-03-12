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ABD’de ‘Rüşvetle Öğrenci’ Skandalı

12.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Amerika, eğitim skandalıyla karşı karşıya. Bazı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin prestijli üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını soktukları, ya da sokmaya çalıştıkları ortaya çıktı

ABD’de ‘Rüşvetle Öğrenci’ Skandalı

Amerika, eğitim skandalıyla karşı karşıya. Bazı ailelerin Yale, Stanford, UCLA, Georgetown gibi ülkenin prestijli üniversitelerine rüşvet, yalan belge ve bilgilerle çocuklarını kaydettikleri, ya da kaydettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Üst düzey yöneticiler, ödüllü oyuncular ve profesyonel sporcuları da kapsayan sahtecilik ve rüşvet soruşturması kapsamında 32’si çocuklarını iyi okullara sokmaya çalışan aile üyeleri olmak üzere toplam 46 kişi suçlanıyor.

Dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması, SAT puanlarında sahtecilikten, atletik başarı kontenjanında sahte spor başarısı göstererek kayıt olunmasını içeren suçlamaları kapsıyor.

“Umutsuz Ev Kadınları” dizisinin ünlü oyuncusu Felicity Huffman ve “Bizim Ev” dizisi oyuncusu Lori Loughlin de Boston’daki federal mahkeme tarafından suçlanan isimler arasında yer alıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Felicity Huffman ve eşinin, en büyük kızlarını istedikleri üniversiteye kaydettirebilmek için bağış adı altında rüşvet verdiklerini kabul ettikleri bildirildi. SAT, Amerika’da üniversiteye giriş için gerekli olan bir sınav.

Hiç futbol bilmeyen öğrenciye futbolcu bursu

Massachusetts eyalet savcısı Andrew Lelling, ailelelerin William Singer adlı aracılık yapan kişiye, sahte SAT evrağı gibi evraklar için öğrenci başına 250 bin ile 450 bin dolar arasında değişen miktarlarda para ödediğini açıkladı.

Savcı Lelling, Yale Üniversitesi kadın futbol takımı hocasının, hiç futbol oynamamış bir öğrenciyi spor bursuyla okula sokmak için yüzbinlerce dolar aldığını belirtti.

Boston’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkilisi ailelerin, çocuklarının belli üniversitelere girebilmeleri için çok ciddi oranda paralar ödediklerini açıkladı. Söz konusu rüşvet miktarlarının 200 bin dolardan başlayıp, 6,5 milyon dolara kadar çıkabildiğini belirtti. FBI yetkilisi Joseph Bonavolonta, rüşvet skandalını korkunç, bencil ve utanç verici olarak tanımladı.

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