ABD’de Rusya Soruşturmasıyla İlgili ‘Cezai Tahkikat’ İddiası

ABD Adalet Bakanlığı'nın, özel savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya karşı cezai tahkikat başlattığı öne sürüldü. Haber ajansı Associated Press’in bildirdiğine göre böyle bir adım, Donald Trump’ın kendisine muhalif isimlerin peşine düşmek için hükümetin yetkilerini kullanacağı endişelerini arttırıyor.

New York Times gazetesine bilgi veren iki kaynak da Adalet Bakanlığı savcısı John H. Durham’ın tahkikatın başındaki isim olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı’nın ne tür olası suçları araştıracağı bilinmiyor ancak resmi bir cezai soruşturma, savcılara tanıkları ifadeye çağırma ve belge talebi için celp hazırlama, tahkikat heyeti oluşturma ve federal suçlama getirme yetkisi veriyor.

New York Times ve Associated Press, cezai tahkikatı doğrulayan kaynaklarının isimlerini, meseleyi halka açık olarak tartışma yetkisi olmadığını bildirdi. Beyaz Saray’dansa iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Adalet Bakanlığı’nın bu adımı, Trump’ın hali hazırda görevini kötüye kullandığına dair Temsilciler Meclisi’nde yürütülen azil süreciyle aynı dönemde ortaya çıktı. Trump, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter’ın ülkedeki ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekle suçlanıyor.