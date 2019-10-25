ABD’de Rusya Soruşturmasıyla İlgili ‘Cezai Tahkikat’ İddiası

ABD Adalet Bakanlığı'nın, özel savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya karşı cezai tahkikat başlattığı öne sürüldü. Haber ajansı Associated Press’in bildirdiğine göre böyle bir adım, Donald Trump’ın kendisine muhalif isimlerin peşine düşmek için hükümetin yetkilerini kullanacağı endişelerini arttırıyor.
New York Times gazetesine bilgi veren iki kaynak da Adalet Bakanlığı savcısı John H. Durham’ın tahkikatın başındaki isim olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı’nın ne tür olası suçları araştıracağı bilinmiyor ancak resmi bir cezai soruşturma, savcılara tanıkları ifadeye çağırma ve belge talebi için celp hazırlama, tahkikat heyeti oluşturma ve federal suçlama getirme yetkisi veriyor.
New York Times ve Associated Press, cezai tahkikatı doğrulayan kaynaklarının isimlerini, meseleyi halka açık olarak tartışma yetkisi olmadığını bildirdi. Beyaz Saray’dansa iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Adalet Bakanlığı’nın bu adımı, Trump’ın hali hazırda görevini kötüye kullandığına dair Temsilciler Meclisi’nde yürütülen azil süreciyle aynı dönemde ortaya çıktı. Trump, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter’ın ülkedeki ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekle suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı daha önce Rusya soruşturmasıyla ilgili sadece idari inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasının kökeninin araştırılması ve Trump’ın seçim kampanyasıyla ilgili istihbarat toplanmasının “yasal ve uygun” olup olmadığının belirlenmesi için geçen Mayıs ayında Connecticut Federal Savcısı John Durham’ı atamıştı. Durham ayrıca Rusya soruşturmasında yer alan ülkelerin rollerini araştırıyordu.
Durham’ın ataması, Adalet Bakanı William Barr’ın Kongre üyelerine “2016 yılında Trump’ın kampanyasına yönelik bir casusluk faaliyeti olduğuna inandığını” söylemesinden 1 ay sonra gelmişti. İki yıl süren ve başkanlığına gölge düşüren Rusya soruşturmasına Trump sık sık tepki göstererek “cadı avı” nitelemesi yapmıştı.
Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın tamamladığı soruşturma Trump’ın seçim kampanyası ve Kremlin arasında 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirecek gizli bir işbirliği olduğuna ilişkin bulguya rastlamamıştı. Mueller ayrıca Trump'ın adaleti engellemeye çalıştığı iddialarına konu olan 10 olayı da mercek altına almış; ancak Trump’ı temize de çıkarmamıştı.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ve İstihbarat Komisyonu başkanlarıysa cezai tahkikat ile ilgili haberlerin, Adalet Bakanı Barr’ın bağımsızlığını kaybettiği ve Başkan Trump’ın siyasi intikamının yüklenicisi hale geldiği endişelerini arttırdığını kaydetti.
Demokrat Kongre üyeleri Jerrold Nadler ve Adam Schiff, “Eğer Adalet Bakanlığı siyasi misillemenin bir aracı olarak kullanılırsa ya da gelecek seçimler için Başkan’a siyasi argümanları için yardım ederse, hukukun üstünlüğü yeni ve tamir edilemez bir yara alır” açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanlığı geçen Eylül ayında, Başkan Trump’ın, Durham’ın adli incelemesine yardım etmek için William Barr’ın talebi üzerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison dahil bazı yabancı ülke liderlerini telefonla aradığını açıklamıştı.
Adalet Bakanı William Barr geçen Ağustos ve Eylül aylarında da Durham’la birlikte İtalya’ya gitmişti. 23 Ekim’de İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, iki ismin FBI ajanlarının ülkedeki eylemleriyle ilgili istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü açıklamıştı.
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